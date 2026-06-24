Un accidente de camión libera dos millones de abejas en Texas y obliga al cierre de un vecindario

Publicado por Diane Hernández 24 de junio, 2026

Un inusual accidente de tránsito ocurrido en el condado de Orange, Texas, provocó la liberación de aproximadamente dos millones de abejas melíferas y obligó a las autoridades a ordenar el confinamiento temporal de los residentes de una zona cercana.

El incidente ocurrió en la localidad de Mauriceville, cuando un camión de 18 ruedas que transportaba 406 colmenas perdió el control y volcó en una zanja. Como consecuencia del impacto, numerosas colmenas se rompieron, permitiendo que millones de abejas escaparan y se dispersaran por el área, informaron los medios locales.

Según reportes locales, cada colmena albergaba entre 60.000 y 80.000 abejas. Ante el riesgo que representaba la presencia masiva de los insectos, los servicios de emergencia solicitaron a los vecinos de Colony Drive permanecer en sus viviendas mientras se desarrollaban las labores de contención y recuperación.

Trajes de protección en falta

Las autoridades no han informado sobre el estado de salud del conductor del camión ni han precisado cuántas personas, entre socorristas y residentes, sufrieron picaduras durante la operación.

Debido a que los equipos de emergencia no contaban con el equipamiento especializado necesario para manejar una situación de esta magnitud, solicitaron el apoyo de apicultores de la región. La empresa Queen Bee Supply colaboró proporcionando trajes de protección y coordinando esfuerzos junto a numerosos apicultores locales para recuperar las colonias.

A través de sus redes sociales, la compañía destacó la solidaridad mostrada por la comunidad apícola: "No es algo que uno quiera ver, pero es muy gratificante ver a apicultores ayudando a otros apicultores. Desde empresas comerciales hasta apicultores aficionados, todos agradecen a quienes vinieron a ayudar".

La magnitud del incidente quedó reflejada en imágenes compartidas por los equipos de rescate, donde se observa a cientos de miles de abejas agrupadas en árboles y estructuras cercanas. De acuerdo con medios locales, una rama llegó a romperse debido al peso de la enorme concentración de insectos.

Más allá del incidente, especialistas recuerdan la importancia de las abejas melíferas para la agricultura y los ecosistemas. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) señala que estos insectos desempeñan un papel fundamental en la polinización de numerosos cultivos y contribuyen directa o indirectamente a la producción de aproximadamente uno de cada tres alimentos consumidos por la población.