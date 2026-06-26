El Departamento de Justicia demanda a Kansas por la matrícula estatal para inmigrantes indocumentados

Publicado por Ben Whedon - Just The News 26 de junio, 2026

El Departamento de Justicia ha demandado al estado de Kansas, con el objetivo de bloquear una ley de 2024 que permite a los inmigrantes indocumentados beneficiarse de la matrícula para residentes en las universidades públicas.

El DOJ ya ha interpuesto demandas similares en otros estados, con el objetivo de tomar medidas más enérgicas contra la inmigración ilegal en general. El fiscal general del estado, Kris Kobach, se ha alineado con el DOJ al solicitar una suspensión judicial de la ley, según informó The Hill.

«Durante décadas, la Asamblea Legislativa de Kansas ha dado un trato preferencial a los inmigrantes ilegales frente a los ciudadanos estadounidenses», declaró el fiscal general adjunto Stanley Woodward dijo en un comunicado de prensa. «Animamos a todos los estados a que sigan la corrección de sentido común del fiscal general Kobach, poniendo fin a cualquier política que recompense la entrada ilegal en nuestro país con oportunidades educativas a las que no tienen acceso los ciudadanos estadounidenses».

Al menos 20 estados ofrecen algún tipo de acceso a ayudas económicas para que los inmigrantes ilegales puedan matricularse en la educación superior pública, según el Higher Ed Immigration Portal.

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