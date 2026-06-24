Más de nueve millones de estadounidenses viajaron al extranjero para recibir atención dental

Publicado por Williams Perdomo 24 de junio, 2026

Millones de estadounidenses están recurriendo a clínicas fuera del país para recibir atención dental, una práctica que sigue ganando terreno a medida que crece el turismo médico en todo el mundo.

Según informó Axios, una encuesta nacional encontró que alrededor del 4% de los adultos estadounidenses afirmó haber viajado al extranjero para recibir tratamiento dental. Esa cifra equivaldría a aproximadamente 9,6 millones de personas.

Los resultados proceden de un sondeo realizado el año pasado a 9.450 personas. Entre quienes señalaron haber viajado para recibir atención médica fuera de Estados Unidos, el 58% afirmó que lo hizo para acceder a tratamientos más económicos.

La encuesta, elaborada por CareQuest, también encontró que más de una cuarta parte de los encuestados carece de seguro dental. Asimismo, no identificó diferencias significativas relacionadas con el nivel educativo, los ingresos o la situación laboral de quienes recurrieron a este tipo de atención.

México figura entre los destinos más populares para quienes buscan tratamientos odontológicos, junto con Tailandia y Hungría. Según una estimación citada en el informe, un tratamiento de conducto radicular que puede costar hasta 1.500 dólares de desembolso propio en Estados Unidos puede realizarse por menos de 350 dólares en México.