Un terremoto de magnitud 5,6 sacude el norte de California: las autoridades evalúan posibles daños

Publicado por Williams Perdomo 24 de junio, 2026

Un terremoto de magnitud 5,6 se registró este miércoles en el norte de California, cerca de Redwood Valley, según informó el Servicio Geológico (USGS).

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, indicó que el demócrata fue informado sobre los reportes relacionados con el sismo en el condado de Mendocino y que las autoridades estatales están coordinando esfuerzos con los servicios de emergencia para evaluar posibles impactos y daños.

"La Oficina del Gobernador está coordinando estrechamente con los funcionarios de emergencia y evaluando posibles impactos y daños", señaló la oficina de prensa de Newsom en un comunicado publicado en redes sociales.

De acuerdo con la actualización emitida por el USGS a las 15:35 UTC del 24 de junio de 2026, el sistema de alerta temprana de terremotos ShakeAlert® fue activado tras el movimiento telúrico, por lo que algunas personas pudieron haber recibido notificaciones de advertencia.

El organismo indicó que es posible que se hayan producido algunos daños, aunque estimó que el impacto debería estar relativamente localizado.

Según las estimaciones preliminares del USGS, entre 60.000 y 70.000 personas experimentaron sacudidas de intensidad moderada a muy fuerte, mientras que alrededor de 10 millones de personas sintieron movimientos débiles o ligeros.

Las autoridades también advirtieron que podrían producirse réplicas tras el sismo. El USGS recordó a la población que, en caso de sentir nuevos temblores, siga la recomendación de seguridad: "Agáchese, cúbrase y agárrese".

Por el momento, las autoridades continúan evaluando la situación y los posibles daños derivados del terremoto.