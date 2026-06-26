Un grupo de demócratas moderados se rebela contra el avance del socialismo en sus filas: "Ellos no deben representar la cara de nuestro partido"

Publicado por Carlos Dominguez 26 de junio, 2026

Un grupo de trece legisladores y candidatos demócratas de la Cámara de Representantes anunciaron este jueves su respaldo a una nueva iniciativa centrista con el objetivo de frenar lo que consideran un giro excesivo del partido hacia el socialismo democrático.

El movimiento surge en un momento de fuerte impulso para el ala izquierda: en los últimos días, varios candidatos respaldados por los Democratic Socialists of America (DSA) lograron importantes victorias en primarias demócratas, tanto en Nueva York como en Washington DC.

"Ellos no deben representar la cara de nuestro partido", afirmó Jessica Killin, candidata en un distrito competitivo de Colorado. "Necesitamos ser claros y organizados en nuestra visión".

En defensa de principios centristas

Según informó el Washington Post (WaPo), los trece firmantes del documento 'Promesa para América' se comprometen a defender un conjunto de principios centristas que incluyen: "el respaldo al capitalismo, la responsabilidad fiscal, fronteras seguras y un sentido de orgullo nacional por Estados Unidos".

"Vemos resultados tanto de la extrema izquierda como de la extrema derecha, y están bien organizados", señaló el representante Tom Suozzi (D-NY). Sin embargo, advirtió que ese tipo de ideología "no conecta con la gente de nuestros distritos".

Desde el DSA defendieron que "el socialismo es mainstream" y criticaron el sistema bipartidista actual por favorecer a intereses especiales y multimillonarios.

Centristas demócratas marcan distancia del socialismo y de MAGA

La iniciativa fue presentada durante el evento centrista WelcomeFest y cuenta con el apoyo de varios representantes que han ganado distritos republicanos, como Suozzi y Adam Gray de California.

Entre los firmantes destacan nombres como Josh Gottheimer (NJ), Susie Lee (NV), Vicente Gonzalez (TX) y varios candidatos en distritos clave para las elecciones de medio término.

"Discrepamos tanto con MAGA como con los socialistas", resumió Suozzi. "No queremos extremismos. Queremos una visión mainstream".