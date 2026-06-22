Murió Clive Davis, el legendario ejecutivo que transformó la industria musical, a los 94 años

Publicado por Diane Hernández 22 de junio, 2026

El influyente ejecutivo y productor musical Clive Davis, considerado una de las figuras más importantes en la historia de la industria discográfica, falleció este lunes a los 94 años, según confirmó su familia mediante un comunicado citado por la AFP.

Durante más de cinco décadas, Davis fue responsable de descubrir, impulsar y consolidar las carreras de algunos de los artistas más influyentes de la música contemporánea, entre ellos Whitney Houston, Aretha Franklin, Bruce Springsteen, Santana, Janis Joplin, Billy Joel, Alicia Keys y Barry Manilow.

“Hoy celebramos no solo a una figura imponente cuya influencia cambió la música para siempre, sino también al hombre que guió a nuestra familia con gracia, generosidad y bondad”, expresó la familia Davis. Aunque no se reveló la causa oficial de la muerte, la revista Rolling Stone informó que el ejecutivo había sido hospitalizado a finales de mayo debido a problemas respiratorios.

De abogado a cambiar la historia de la música

Nacido el 4 de abril de 1932 en Brooklyn, Nueva York, Davis se formó como abogado en la Universidad de Harvard y comenzó su carrera en Columbia Records como asesor jurídico. Sin experiencia previa en la industria musical, ascendió rápidamente hasta convertirse en presidente de Columbia Records en 1967, iniciando una trayectoria que redefiniría el negocio de la música.

Su visión artística le permitió identificar talentos excepcionales y apostar por ellos antes de alcanzar la fama mundial. Fue clave en las carreras de artistas como Janis Joplin, Simon & Garfunkel, Aerosmith, Patti Smith, Earth, Wind & Fire y Miles Davis. También desempeñó un papel fundamental en la evolución del hip-hop al lanzar Bad Boy Records, sello que impulsó la carrera de figuras como The Notorious B.I.G.

Sin embargo, fue su relación profesional con Whitney Houston la que marcó uno de los capítulos más destacados de su legado. Bajo su tutela, Houston se convirtió en una de las artistas más exitosas de todos los tiempos y en una de las voces más importantes de la música popular.

Tras dejar CBS Records en 1973, Davis fundó Arista Records, sello que dirigió durante más de dos décadas y desde el cual impulsó las carreras de artistas como Dionne Warwick, Kenny G, Lou Reed y Alicia Keys. Posteriormente creó J Records y ocupó cargos de liderazgo en RCA Music Group y Sony Music Entertainment, donde se desempeñó como director creativo hasta sus últimos años.

Reconocido con múltiples premios Grammy y miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, Davis mantuvo una presencia activa en la industria incluso en la última etapa de su vida. Sus exclusivas fiestas previas a los premios Grammy se convirtieron en uno de los eventos más prestigiosos del entretenimiento estadounidense.