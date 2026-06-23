Publicado por Carlos Dominguez 23 de junio, 2026

Investigadores creen que dos notas de rescate enviadas a los medios poco después de la desaparición de Nancy Guthrie, de 84 años y madre de la presentadora de Today Savannah Guthrie, son auténticas y provienen de los mismos secuestradores.

Los mensajes habrían sido enviados por la misma persona o grupo desde una misma dirección IP, según fuentes cercanas a la investigación citadas por CBS News. La primera exigía $4 millones en Bitcoin a cambio de su liberación y afirmaba que estaba "a salvo pero asustada".

Sin embargo, según ABC News, una segunda nota cambió radicalmente el tono: afirmaba que Nancy había muerto poco después del secuestro, posiblemente por su delicado estado de salud cardíaco, y que su cuerpo había sido "enterrado en la naturaleza". La nota incluía una disculpa y mencionaba la posibilidad de devolver el cadáver.

A pesar de la seriedad con que el FBI trató estas comunicaciones, aún no hay confirmación definitiva de que Nancy haya muerto ni arrestos relacionados. El caso sigue abierto más de cinco meses después, sin sospechosos identificados y con múltiples pistas sin resolver.