Caen 36 camioneros indocumentados que operaban vehículos comerciales en Arizona: todos con licencias de estados santuario
Entre los detenidos había ciudadanos de India, México, El Salvador, Turquía y Rusia, mientras que las autoridades advierten sobre riesgos para la seguridad vial.
Una operación de control migratorio realizada por la Patrulla Fronteriza en el sector de Yuma culminó con el arresto de 52 inmigrantes indocumentados, incluidos 36 conductores de camiones comerciales que circulaban por importantes carreteras de Arizona.
El operativo, desarrollado durante cinco días a mediados de mayo, permitió a los agentes identificar a los camioneros mientras realizaban inspecciones migratorias y controles de tránsito. De acuerdo con las autoridades, muchos de los conductores utilizaban licencias emitidas por estados con políticas de santuario y trabajaban con permisos laborales vencidos que habían sido otorgados durante la Administración Biden.
Según información difundida por el Sector Yuma de la Patrulla Fronteriza, entre los detenidos había ciudadanos de El Salvador, India, México, Turquía y Rusia.
Just The News
Un quíntuple accidente mortal en Virginia reaviva la atención sobre la importancia del idioma inglés en la obtención de licencias de conducir comerciales
By Alan Wooten | The Center Square
Una amenaza para la seguridad en las carreteras
La operación fue respaldada por el Departamento de Transporte (DOT). Un portavoz de la agencia afirmó que el hallazgo evidencia fallas en las políticas migratorias anteriores y representa una amenaza para la seguridad en las carreteras.
"Esto nos recuerda una vez más cómo la Administración Biden-Buttigieg falló a los camioneros estadounidenses y puso nuestras carreteras en peligro para las familias", declaró el funcionario.
El portavoz añadió que el DOT continuará colaborando con la Patrulla Fronteriza para retirar de circulación a conductores que no cumplen con los requisitos migratorios o laborales vigentes.
Arrestan a un prófugo buscado por homicidio
Las autoridades informaron que Singh fue identificado durante una inspección de tránsito y posteriormente se confirmó que existía una alerta internacional en su contra. Tras su arresto, fue transferido al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), cuyos oficiales coordinarán con agencias internacionales su eventual traslado.
El caso se suma a los recientes esfuerzos de las autoridades federales para reforzar los controles migratorios y de seguridad en los corredores comerciales del suroeste de la nación.