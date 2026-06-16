Caen 36 camioneros indocumentados que operaban vehículos comerciales en Arizona: todos con licencias de estados santuario

Publicado por Diane Hernández 16 de junio, 2026

Una operación de control migratorio realizada por la Patrulla Fronteriza en el sector de Yuma culminó con el arresto de 52 inmigrantes indocumentados, incluidos 36 conductores de camiones comerciales que circulaban por importantes carreteras de Arizona.

El operativo, desarrollado durante cinco días a mediados de mayo, permitió a los agentes identificar a los camioneros mientras realizaban inspecciones migratorias y controles de tránsito. De acuerdo con las autoridades, muchos de los conductores utilizaban licencias emitidas por estados con políticas de santuario y trabajaban con permisos laborales vencidos que habían sido otorgados durante la Administración Biden.

Según información difundida por el Sector Yuma de la Patrulla Fronteriza, entre los detenidos había ciudadanos de El Salvador, India, México, Turquía y Rusia.

Una amenaza para la seguridad en las carreteras

La operación fue respaldada por el Departamento de Transporte (DOT). Un portavoz de la agencia afirmó que el hallazgo evidencia fallas en las políticas migratorias anteriores y representa una amenaza para la seguridad en las carreteras.

"Esto nos recuerda una vez más cómo la Administración Biden-Buttigieg falló a los camioneros estadounidenses y puso nuestras carreteras en peligro para las familias", declaró el funcionario.

El portavoz añadió que el DOT continuará colaborando con la Patrulla Fronteriza para retirar de circulación a conductores que no cumplen con los requisitos migratorios o laborales vigentes.