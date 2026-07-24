Publicado por Kevin Killough - Just The News 24 de julio, 2026

Si se utilizaran todos los recursos de carbón que se encuentran bajo los terrenos públicos gestionados por el Gobierno federal, el país no se quedaría sin reservas durante al menos seis siglos, según estima un informe del Servicio Geológico de EEUU.

El Departamento del Interior publicó el informe el jueves, en el que se estima que hay 4.2 mil millones de toneladas cortas de reservas de carbón asociadas a minas en activo y otros 356 mil millones de toneladas cortas de recursos de carbón disponibles.

"El dominio energético estadounidense es más importante que nunca, al igual que lo es el papel del hermoso carbón limpio en la producción de la electricidad necesaria para impulsar nuestra prosperidad futura", declaró el secretario del Interior, Doug Burgum, en un comunicado.

La producción anual de carbón de Wyoming sigue siendo la más alta del país. De las 34 millas de terreno federal, 14 se encuentran en Wyoming, y el "Estado de los Vaqueros" alberga el 87 % de las reservas de carbón registradas asociadas a minas activas en terrenos federales.

© Just The News