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Retiran un lote de helados orgánicos en 17 estados por posible presencia de metal

​"Se insta a los consumidores que hayan comprado el producto retirado del mercado a desecharlo . No deben consumir el producto ni devolverlo a la tienda. Si tienen preguntas o necesitan ayuda, pueden comunicarse con Straus Family Creamery a través de support@strausmilk.com o al 1-707-776-2887, de lunes a viernes, de 9:30 a. m. a 5:00 p. m. (hora del Pacífico)", detalló la FDA. 

FDA/ Issam Ahmed

FDA/ Issam AhmedAFP.

Williams Perdomo
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Williams Perdomo

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) informó de que la compañía Straus Family Creamery ha iniciado la retirada voluntaria de varios sabores y formatos de sus helados orgánicos distribuidos en 17 estados, ante la posibilidad de que contengan partículas metálicas.

"Se insta a los consumidores que hayan comprado el producto retirado del mercado a desecharlo . No deben consumir el producto ni devolverlo a la tienda. Si tienen preguntas o necesitan ayuda, pueden comunicarse con Straus Family Creamery a través de support@strausmilk.com o al 1-707-776-2887, de lunes a viernes, de 9:30 a. m. a 5:00 p. m. (hora del Pacífico)", detalló la agencia. 

En ese sentido, la FDA detalló que la retirada afecta a algunos productos vendidos en Arizona, California, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Iowa, Illinois, Indiana, Maryland, Nueva Jersey, Oregón, Pensilvania, Carolina del Sur, Texas, Washington y Wisconsin. Los artículos afectados estuvieron a la venta desde el 4 de mayo, según informó la FDA.

Los productos afectados

La FDA señaló que los productos afectados pueden reconocerse por su fecha de vencimiento, impresa en la parte inferior del envase. Entre los artículos retirados figuran:

  • ​Envases de vainilla en polvo con fechas de caducidad del 23 y 28 de diciembre de 2026, con el código de fabricación 7-84830-10030-6.
  • Envases de helado de fresa con fecha de caducidad del 25 de diciembre de 2026 y código de fabricación 7-84830-10095-5.
  • Jarabe de fresa de un litro con fecha de caducidad del 24 de diciembre de 2026 y código de fabricación 7-84830-10097-9.
  • Envases de masa para galletas de 50 ml con fecha de caducidad del 26 de diciembre de 2026 y código de fabricación 7-84830-10104-4.
  • Bombones de chocolate holandés de un cuarto de galón con fecha de caducidad del 27 de diciembre de 2026 y código de fabricación 7-84830-10012-2.
  • Botellas de un cuarto de galón de chocolate con menta, fecha de caducidad del 30 de diciembre de 2026 y código de fabricación 7-84830-10050-4.

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