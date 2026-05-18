Retiran un lote de helados orgánicos en 17 estados por posible presencia de metal

Publicado por Williams Perdomo 18 de mayo, 2026

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) informó de que la compañía Straus Family Creamery ha iniciado la retirada voluntaria de varios sabores y formatos de sus helados orgánicos distribuidos en 17 estados, ante la posibilidad de que contengan partículas metálicas.

"Se insta a los consumidores que hayan comprado el producto retirado del mercado a desecharlo . No deben consumir el producto ni devolverlo a la tienda. Si tienen preguntas o necesitan ayuda, pueden comunicarse con Straus Family Creamery a través de support@strausmilk.com o al 1-707-776-2887, de lunes a viernes, de 9:30 a. m. a 5:00 p. m. (hora del Pacífico)", detalló la agencia.

En ese sentido, la FDA detalló que la retirada afecta a algunos productos vendidos en Arizona, California, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Iowa, Illinois, Indiana, Maryland, Nueva Jersey, Oregón, Pensilvania, Carolina del Sur, Texas, Washington y Wisconsin. Los artículos afectados estuvieron a la venta desde el 4 de mayo, según informó la FDA.