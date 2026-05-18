Retiran un lote de helados orgánicos en 17 estados por posible presencia de metal
"Se insta a los consumidores que hayan comprado el producto retirado del mercado a desecharlo . No deben consumir el producto ni devolverlo a la tienda. Si tienen preguntas o necesitan ayuda, pueden comunicarse con Straus Family Creamery a través de support@strausmilk.com o al 1-707-776-2887, de lunes a viernes, de 9:30 a. m. a 5:00 p. m. (hora del Pacífico)", detalló la FDA.
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) informó de que la compañía Straus Family Creamery ha iniciado la retirada voluntaria de varios sabores y formatos de sus helados orgánicos distribuidos en 17 estados, ante la posibilidad de que contengan partículas metálicas.
"Se insta a los consumidores que hayan comprado el producto retirado del mercado a desecharlo . No deben consumir el producto ni devolverlo a la tienda. Si tienen preguntas o necesitan ayuda, pueden comunicarse con Straus Family Creamery a través de support@strausmilk.com o al 1-707-776-2887, de lunes a viernes, de 9:30 a. m. a 5:00 p. m. (hora del Pacífico)", detalló la agencia.
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En ese sentido, la FDA detalló que la retirada afecta a algunos productos vendidos en Arizona, California, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Iowa, Illinois, Indiana, Maryland, Nueva Jersey, Oregón, Pensilvania, Carolina del Sur, Texas, Washington y Wisconsin. Los artículos afectados estuvieron a la venta desde el 4 de mayo, según informó la FDA.
Los productos afectados
- Envases de vainilla en polvo con fechas de caducidad del 23 y 28 de diciembre de 2026, con el código de fabricación 7-84830-10030-6.
- Envases de helado de fresa con fecha de caducidad del 25 de diciembre de 2026 y código de fabricación 7-84830-10095-5.
- Jarabe de fresa de un litro con fecha de caducidad del 24 de diciembre de 2026 y código de fabricación 7-84830-10097-9.
- Envases de masa para galletas de 50 ml con fecha de caducidad del 26 de diciembre de 2026 y código de fabricación 7-84830-10104-4.
- Bombones de chocolate holandés de un cuarto de galón con fecha de caducidad del 27 de diciembre de 2026 y código de fabricación 7-84830-10012-2.
- Botellas de un cuarto de galón de chocolate con menta, fecha de caducidad del 30 de diciembre de 2026 y código de fabricación 7-84830-10050-4.