Tedros Adhanom Ghebreyesus: ¿por qué es tan polémico el director de la OMS? Encubrimientos, parcialidad y controversias

Publicado por Carlos Dominguez 19 de mayo, 2026

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde 2017 y reelegido en 2022, es la primera persona africana en el cargo y el primer no médico en liderarlo. Su trayectoria incluye éxitos en salud pública en Etiopía, pero también fuertes críticas por presuntos encubrimientos, cercanía excesiva el régimen comunista chino durante la pandemia de covid-19 y parcialidad en el conflicto de Tigray.

Tedros tuvo vínculos políticos con el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray (TPLF), un movimiento guerrillero marxista-leninista fundado en 1975 que gobernó hasta 2018 como partido político con un modelo de desarrollo autoritario. El jefe del Ejército etíope, general Berhanu Jula, lo acusó públicamente en noviembre de 2020 de usar su cargo para conseguir armas y apoyo militar para las fuerzas tigrayanas.

"Ha trabajado para conseguirles armas, ha usado su nombramiento en la ONU como una oportunidad para hacer lobby y convencer a la gente de que apoye a la junta del TPLF (pero) no tendrá éxito", aseguró Berhanu.

De Etiopía a la OMS

Tedros Adhanom Ghebreyesus es licenciado en biología, tiene un máster en inmunología de enfermedades infecciosas y un doctorado en salud comunitaria. Según la biografía oficial de la OMS, fue ministro de Salud de Etiopía de 2005 a 2012 y ministro de Asuntos Exteriores de 2012 a 2016; durante su etapa en Salud lideró una reforma del sistema sanitario con expansión de infraestructura y del personal de salud.

Sin embargo, su gestión enfrentó acusaciones graves. Durante su época como ministro de Salud, Etiopía reportó varios brotes como "diarrea acuosa aguda" en lugar de cólera en los años 2006, 2009 y 2011.

Según un reportaje del The New York Times publicado en 2017, Tedros fue acusado de encubrir al menos tres epidemias de cólera con el fin de evitar la vergüenza internacional y la posible pérdida de ayuda externa. La denuncia fue realizada por Lawrence O. Gostin, director del O’Neill Institute de la Universidad de Georgetown y asesor informal del Dr. David Nabarro, rival de Tedros en la elección para director general de la OMS.

Gostin argumentó que Etiopía tenía un historial prolongado de negar brotes de cólera, incluso mientras agencias de ayuda intentaban contenerlos, y que algunos de esos brotes ocurrieron bajo la responsabilidad directa de Tedros. Consideraba que permitir que alguien con ese historial dirigiera la OMS podría hacer que la organización "perdiera su legitimidad".

Tedros negó rotundamente las acusaciones y las calificó como una "campaña de difamación de último minuto". Afirmó que los brotes fueron solo "diarrea acuosa aguda" en zonas remotas donde resultaba difícil realizar pruebas de laboratorio, versión que el Gobierno etíope mantiene hasta hoy.

Tras ser elegido como director general de la OMS en 2017, nombró a Robert Mugabe, exdictador de Zimbabue, como embajador de buena voluntad de la OMS para África, decisión que tuvo que revocar ante el escándalo internacional por violaciones de derechos humanos. Dicha acción generó dudas sobre su criterio.

Manejo del covid: elogios a China y retrasos

Durante los primeros meses de la pandemia de covid, Tedros se convirtió en uno de los principales defensores de la respuesta china. A finales de enero de 2020, se reunió en Pekín con el presidente Xi Jinping y, tras el encuentro, elogió públicamente a China por "establecer un nuevo estándar para el control de brotes" y por su "apertura para compartir información" con la OMS y el resto del mundo.

Sin embargo, mientras Tedros alababa la transparencia china, las autoridades de Wuhan arrestaban a ciudadanos por "difundir rumores" sobre la enfermedad y los censores en internet controlaban estrictamente el flujo de información. A pesar de las crecientes evidencias de ocultamiento y de la indignación interna en China, Tedros mantuvo su postura.

En febrero de 2020, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, insistió en sus elogios: "China ha ganado tiempo para el mundo". En contraste, criticó duramente a otros países que imponían restricciones de viaje hacia China, advirtiendo contra la "recriminación o politización" del brote. Sus declaraciones fueron ampliamente destacadas por los medios estatales chinos, que las utilizaron para legitimar la narrativa oficial de Pekín.