ÚLTIMA HORA │ Reportan disparos en las afueras de la Casa Blanca: confinan el complejo y evacúan a la prensa del jardín norte

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 23 de mayo, 2026

Lo que parecieron ser decenas de disparos se oyeron cerca de la Casa Blanca este sábado, poco después de las 6 de la tarde (hora del Este), lo que activó el confinamiento del complejo y una respuesta inmediata del Servicio Secreto. El incidente sigue en desarrollo.

Un funcionario del Servicio Secreto indicó a CNN que la agencia investigaba reportes de disparos en la esquina de la calle 17 y la avenida Pennsylvania Noroeste, justo afuera del complejo presidencial. Los miembros de la prensa que se encontraban en el jardín norte (North Lawn) fueron conducidos a toda prisa a la sala de conferencias. Dentro de la Casa Blanca, a los reporteros se les ordenó resguardarse mientras agentes gritaban "al suelo" y advertían de "disparos".

La corresponsal Selina Wang relató el momento en un video difundido en su cuenta de X mientras se encontraba en el lugar. "Estaba en medio de grabar con mi iPhone un video social desde el césped norte de la Casa Blanca cuando escuchamos los disparos. Sonaba como docenas de disparos de arma", escribió. "Nos dijeron que corriéramos a la sala de conferencias de prensa, donde nos encontramos ahora".

Agentes armados con fusiles fueron vistos desplazándose por la zona del jardín norte y bloqueando el acceso a la sala de prensa. Según un reportero, los sonidos parecían provenir del costado del complejo donde se ubica el Edificio Eisenhower.

Por ahora no hay confirmación oficial sobre heridos, detenidos ni el origen de los disparos. El portavoz del Servicio Secreto Anthony Guglielmi señaló que la agencia tiene conocimiento de los reportes de disparos cerca de la calle 17 y la avenida Pennsylvania y trabaja para corroborar la información con personal en el terreno. La Casa Blanca aún no se ha pronunciado.

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