Kawhi Leonard (2, LA Clippers), en un partido contra los Toronto Raptors en 2022 NurPhoto via AFP .

Publicado por Alejandro Baños 10 de julio, 2026

Giro de guion en el que era uno de los traspasos más mediáticos de este periodo. La NBA detuvo temporalmente el regreso de Kawhi Leonard a los Toronto Raptors mientras finaliza una investigación sobre su actual equipo, los Los Angeles Clippers.

Los Raptors acordaron con Leonard su vuelta siete temporadas después de su partida. Durante su único año en Toronto, el jugador fue fundamental para que la franquicia se alzara con el Trofeo Larry O'Brien.

A través de un comunicado, la liga informó de que está tratando de averiguar si los Clippers "eludieron las reglas del tope salarial". Una información de la que se hicieron eco los Raptors.

"La oficina de la NBA nos informó que, como resultado de la investigación en curso que involucra a los Clippers, asumiríamos el riesgo de que cualquier posible resultado de la investigación afectara a Kawhi. En vista de esto, esperaremos hasta que la investigación de la liga concluya", señaló la franquicia canadiense.

"Los Raptors siguen deseosos de que Kawhi regrese a Toronto y esperan una pronta resolución para nuestros jugadores, nuestra organización y nuestros aficionados", añadió.

¿Defraudaron los Clippers a la NBA?

La NBA inició la investigación en septiembre del año pasado. Según el podcaster Pablo Torre, la liga sospechó de los Clippers y de su propietario, Steve Ballmer, de haber incurrido en una infracción por fraude, pagando más dinero a Leonard del que refleja su contrato a través de Aspiration, una empresa fantasma propiedad del ex director ejecutivo de Microsoft.

Torre detalló que Aspiration contrató a Leonard sin necesidad de hacer ninguna labor a cambio de 28 millones de dólares. De este modo, el jugador habría percibido más dinero para quedarse en los Clippers y no marcharse a otra franquicia.

Por su parte, la franquicia californiana dijo que esa acusación es "absurda". "Los Clippers se toman muy en serio el cumplimiento de las normas de la NBA, respetan plenamente las reglas de la liga y acogen con satisfacción su investigación relacionada con Aspiration", agregó.

Leonard estuvo en los Raptors en la temporada 2018-2019, donde desembarcó procedente de los San Antonio Spurs. Durante aquella temporada, además de llevar a la franquicia a conquistar el único título que poseen, promedió 26,6 puntos, 7,3 rebotes y 3,3 asistencias en la fase regular y 30,5 puntos, 9,1 rebotes y 3,9 asistencias en los Playoffs.