Irán prepara un nuevo plan para matar a Trump, según inteligencia israelí compartida con EEUU

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 9 de julio, 2026

Israel entregó a Estados Unidos nueva información de inteligencia que apunta a un nuevo plan de Irán para asesinar al presidente Donald Trump, según reveló este jueves el Wall Street Journal citando a fuentes al tanto del asunto.

De confirmarse, el hallazgo representaría una escalada más en la guerra entre Washington y Teherán, que explotó a finales de febrero, cuando todo el alto mando iraní fue arrasado por bombardeos estadounidenses e israelíes.

El régimen iraní ha jurado durante años vengarse de Trump por el asesinato del general Qassem Soleimani, alto mando de la Guardia Revolucionaria, ejecutado en el primer mandato del presidente. La embajada israelí en Washington declinó comentar, y la misión iraní ante la ONU no respondió a la solicitud del WSJ. La Casa Blanca remitió al medio a declaraciones previas de Trump.

El propio mandatario ya había aludido a las amenazas en su contra el miércoles, al hablar con periodistas en Ankara.

"Quieren eliminar al líder de EE.UU., a mí. Estoy en todas las listas (...) hasta ahora he tenido algo de suerte, pero eso tal vez no dure mucho", dijo.

El reporte llega en medio de un visible desgaste entre Trump y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, cuyas posturas divergen sobre cómo seguir con la guerra. Mientras Netanyahu impulsa mantener los ataques contra Irán, Trump busca una salida por temor al impacto económico global y, además, las elecciones de medio término en noviembre. Pese a las tensiones, ambos hablaron este jueves y acordaron continuar la "coordinación entre los países", según la oficina de Netanyahu.

La advertencia se conoce además pocos días después de que asistentes al funeral del líder supremo iraní Alí Jamenei corearan consignas contra Trump y desplegaran una pancarta con la frase "Mataremos a Trump".