Un tiroteo en una mezquita de San Diego deja tres muertos y dos atacantes fallecidos

Publicado por Williams Perdomo 19 de mayo, 2026

Tres personas murieron este lunes en un ataque contra una mezquita de San Diego, California, perpetrado por dos adolescentes que se quitaron la vida antes de la llegada de la policía. Se trata de un incidente que las autoridades investigan como un crimen de odio.

La policía señaló que los equipos de respuesta de emergencia encontraron a las tres víctimas en el exterior del extenso Centro Islámico de San Diego y, más tarde, encontraron también muertos a los dos agresores, de 18 y 17 años.

Imágenes de televisión desde un helicóptero mostraban a equipos de respuesta armados reunidos frente a un edificio, con una persona no identificada tendida en un charco de sangre.

El centro islámico se describe en su página web como la mezquita más grande del condado de San Diego, en el sur de California.

Tras un breve periodo de confinamiento, en el que las autoridades aconsejaron a los residentes de la zona permanecer bajo resguardo, la policía de San Diego anunció que la amenaza en el centro había sido "neutralizada".

El jefe de policía explicó que la madre de uno de los sospechosos se puso en contacto con las autoridades dos horas antes del ataque y denunció que su hijo se había pertrechado con varias armas antes de huir en un vehículo junto a un acompañante.

En un primer momento, la policía se desplegó en una zona alrededor de una escuela secundaria con la que el sospechoso estaba vinculado, hasta que recibieron la llamada sobre un tirador activo en el Centro Islámico.

La mujer habría relatado que su hijo tenía impulsos suicidas y que los jóvenes vestían camuflaje.

A pocas cuadras del centro religioso, la policía encontró un vehículo en medio de la calle con los sospechosos del ataque muertos en su interior.