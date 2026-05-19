Murió Mark Fuhrman, el detective que encontró el guante ensangrentado y puso en jaque el juicio de OJ Simpson

Publicado por Virginia Martínez 19 de mayo, 2026

Mark Fuhrman, el exdetective del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) conocido por su controvertido papel en el caso de OJ Simpson, murió a los 74 años en el estado de Idaho. La información fue confirmada por la oficina forense local.

Lynn Acebedo, subdirectora forense del condado de Kootenai, en Idaho, informó de que Fuhrman murió el pasado 12 de mayo, según CNN. De acuerdo con las políticas habituales del condado, no se dieron a conocer detalles sobre la causa del fallecimiento.

Fuhrman fue una de las figuras más mediáticas del histórico juicio por el asesinato de Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman en 1994. El exdetective aseguró haber encontrado un guante ensangrentado en la residencia de Simpson, considerado entonces una prueba clave para la acusación.

Sin embargo, durante el proceso judicial su credibilidad quedó seriamente dañada después de que la defensa presentara grabaciones en las que utilizaba insultos racistas, contradiciendo declaraciones realizadas bajo juramento. El episodio se convirtió en uno de los momentos decisivos del juicio y alimentó las acusaciones de manipulación de pruebas por parte de la defensa de Simpson.