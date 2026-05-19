131 muertos por ébola: EE UU recomienda no viajar a tres países africanos y activa controles de emergencia

Publicado por Williams Perdomo 19 de mayo, 2026

El Departamento de Estado instó encarecidamente el martes a los estadounidenses a no viajar a la República Democrática del Congo (RDC), Sudán del Sur o Uganda, ante la creciente preocupación por un brote mortal de ébola.

El departamento emitió su máxima advertencia de viaje para los tres países de África Central —"Nivel 4: No viajar"— y también instó a los ciudadanos a "reconsiderar los viajes" a la vecina Ruanda.

La OMS ha declarado emergencia sanitaria internacional el repunte de la fiebre hemorrágica, altamente contagiosa, que se sospecha ha causado la muerte de 131 personas y ha infectado a más de 500.

El anuncio, además, se produjo un día después de que las autoridades sanitarias estadounidenses anunciaran controles más estrictos en los aeropuertos para los viajeros procedentes de zonas afectadas por el brote y suspendieran temporalmente la tramitación de algunos visados.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) dijeron que el riesgo para el territorio estadounidense seguía siendo bajo, pero estaban trabajando para evacuar de la República Democrática del Congo a un médico estadounidense que contrajo el virus y a otras seis personas para su observación.

Los titulares de pasaportes que no sean estadounidenses y que hayan viajado a Uganda, la República Democrática del Congo o Sudán del Sur en los últimos 21 días tendrán restringida la entrada a Estados Unidos, según informó el CDC.

También afirmó que estaba intensificando sus esfuerzos para ayudar a la RDC con expertos técnicos.

No se ha demostrado la existencia de ninguna vacuna ni tratamiento eficaz contra la cepa de ébola que está en el centro de este último brote.