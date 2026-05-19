El incendio 'Sandy' amenaza a miles de viviendas cerca de Los Ángeles

Un grupo de bomberos se prepara para combatir las llamas en California AFP

Publicado por Diane Hernández 19 de mayo, 2026

Un incendio en las afueras de Los Ángeles obligó a las autoridades a emitir órdenes de evacuación para unas 29.000 personas el lunes, sin que se registraran daños importantes ni víctimas por el momento, según la AFP.

El incendio denominado 'Sandy' se declaró el lunes en la mañana cerca de Simi Valley, una ciudad residencial del condado de Ventura situada a unos 60 kilómetros al noroeste del centro de Los Ángeles.

Impulsadas por fuertes vientos, con rachas de hasta 55 km/h, las llamas se propagaron rápidamente por las colinas de la región y provocaron gruesas columnas de humo que oscurecieron el cielo.

Para la noche del lunes, habían arrasado más de 5,5 kilómetros cuadrados, según el departamento contra incendios CalFire.

Una casa fue destruida, pero por el momento no se han registrado víctimas.

Más de 500 bomberos en la zona

Unos 500 bomberos se han desplegado para luchar contra las llamas. Son asistidos por varios aviones y helicópteros, que descargan agua y productos ignífugos sobre la zona.

Se inició una investigación para determinar la causa de este incendio, que se produce tras un invierno anormalmente cálido que ha secado la vegetación local.

En marzo, una ola de calor batió récords de temperatura para esta época del año en varios lugares del sur de California.