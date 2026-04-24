Google inyectará $40.000 millones en Anthropic

Publicado por Alejandro Baños 24 de abril, 2026

Google -a través de su matriz, Alphabet Inc.- invertirá 40.000 millones de dólares en Anthropic, incluyendo una partida inicial fija de 10.000 millones de dólares, a pesar de que es su rival en la carrera de la inteligencia artificial (IA).

Según reportó AFP, los 30.000 millones de dólares restantes estarán sujetos al cumplimiento de ciertos objetivos de rendimiento de la startup.

Esta información aparece días después de que otro de los gigantes tecnológicos, Amazon, anunciase una inversión de 5.000 millones de dólares en Anthrotpic.

No es la primera vez que surgen noticias sobre vínculos entre Google y Anthropic. A comienzos de abril, la startup informó de que ampliaba su colaboración con el gigante tecnológico para mejorar su capacidad de procesamiento.

Anthropic ha sido señalada desde la Casa Blanca por su sesgo político. A finales de febrero, el presidente Donald Trump calificó a los desarrolladores de la startup como "unos locos de izquierda" por "intentar presionar al Departamento de Guerra y obligarlo a obedecer sus condiciones de servicio".

Días después, la Administración Trump movió ficha para retirar los modelos de IA de Anthropic de los dispositivos federales.