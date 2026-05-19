"Que la fuerza te acompañe": fallece Tom Kane, voz del maestro Yoda, a los 64 años tras complicaciones por un derrame cerebral

Publicado por Israel Duro 19 de mayo, 2026

La voz del maestro Yoda se apagó. El actor Tom Kane falleció a los 64 años por complicaciones de un derrame cerebral que sufrió en 2020, según anunció Zachery McGinnis, representante del intérprete de doblaje.

En declaraciones a USA Today, McGinnis señaló que "desde sus inolvidables interpretaciones en Star Wars hasta innumerables series de animación, documentales y videojuegos, Tom aportó sabiduría, fuerza, humor y emoción a cada papel que interpretó. Su voz se convirtió en parte de nuestras vidas, de nuestros recuerdos y de las historias que llevamos con nosotros".

Además de la voz del maestro Yoda en la serie animada Star Wars: The Clone Wars, Kane también era el narrador con el cada episodio comenzaba de forma dramática cada episodio. También prestó su voz a otros personajes de la saga, e incluso participó en las películas de acción real de la franquicia, incluyendo al almirante Ackbar en Los últimos Jedi.

El profesor Utonium de 'Las Supernenas'

Pero su labor no se limitó a la famosa saga. Kane también sería conocido mundialmente por su labor como el profesor Utonium, el hombre que crea a las tres heroínas protagonistas de la serie de Cartoon Network Las Supernenas.

También fue la voz del chimpancé Darwin en la serie Los Thornberrys, un personaje al que volvió a interpretar en la gran pantalla en La película de Los Thornberrys y en el crossover Los Rugrats se vuelven locos.

En total, de acuerdo con IMBD, Kane acumuló casi 300 papeles como actor y también prestó su voz a personajes de numerosas series de dibujos animados de los años noventa y dos mil, entre ellas Johnny Bravo, The Angry Beavers, Cow and Chicken, Kim Possible, Avatar: La leyenda de Aang y muchas más.

Una carrera truncada abruptamente en 2020, cuando una de sus hijas anunció en Facebook que su padre había sufrido un derrame cerebral que le dejó incapaz de "comunicarse verbalmente de forma eficaz, ni de leer o escribir". No obstante, "sigue estando en plenas facultades y es el de siempre, pero por ahora solo puede articular unas pocas palabras. Sigue teniendo buen ánimo y que su enorme terquedad ya le ha ayudado a mostrar mejoras en el habla".

"Un hombre extraordinario"

Pero, sobre todo McGinnis quiso recordar a Kane no solo como un gran actor, sino como un "hombre extraordinario".

"Tom era un esposo y padre devoto que, junto a su esposa, formó una familia llena de amor con nueve hijos: tres biológicos y seis acogidos mediante la adopción y el acogimiento familiar. Esa compasión y generosidad definían quién era tanto como su extraordinario talento. Aunque su voz ahora pueda estar en silencio, los personajes, las historias y el amor que le dio al mundo perdurarán para siempre".