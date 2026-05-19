La última caminata del magnate de Mango Isak Andic: el caso que parecía cerrado y ahora vuelve a sacudir a España con la detención de su hijo

(Archivo) Una imagen del homenaje al fundador de Mango, Isak Andic AFP

Publicado por Diane Hernández 19 de mayo, 2026

La investigación por la muerte del empresario Isak Andic, fundador de la firma de moda Mango y una de las mayores fortunas de España, dio un giro que pocos anticipaban. La policía catalana detuvo este martes a Jonathan Andic, hijo mayor del empresario, en el marco de la causa que investiga el fallecimiento ocurrido en diciembre de 2024. La información fue confirmada a la agencia AFP por los Mossos d'Esquadra.

La noticia sacudió al mundo empresarial español y reavivó interrogantes alrededor de una muerte que inicialmente había sido tratada como un accidente de montaña.

De un paseo familiar a una investigación criminal

La tragedia ocurrió el 14 de diciembre de 2024, cuando Isak Andic, de 71 años, realizaba una caminata por una zona montañosa en las afueras de Barcelona. Según la versión inicial, el empresario cayó al vacío durante la excursión.

En aquel momento había un solo acompañante: Jonathan Andic.

La investigación original concluyó provisionalmente con la hipótesis de un accidente. Sin embargo, con el paso de los meses la causa comenzó a tomar un rumbo diferente.

De acuerdo con información publicada por el diario La Vanguardia y citada por la AFP, Jonathan fue trasladado este martes a los juzgados de Martorell, cerca de Barcelona, donde volverá a prestar declaración.

El caso se encuentra bajo secreto judicial, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña citadas por medios locales y recogidas por la agencia.

El caso fue archivado… y luego reabierto

Uno de los elementos que aumentó la atención pública sobre la investigación fue la reapertura del expediente.

A comienzos de 2025, la causa había sido archivada de manera provisional. Tiempo después, la justicia catalana decidió retomarla y ampliar las diligencias.

Según reportes de la prensa española, los investigadores analizaron el teléfono móvil de Jonathan Andic y durante los últimos meses la jueza tomó declaraciones a integrantes del círculo más cercano del empresario, incluidas sus otras dos hijas.

Hasta el momento no se difundieron oficialmente detalles sobre los elementos que motivaron el arresto ni sobre las nuevas líneas de investigación.

Jonathan Andic sostuvo reiteradamente su inocencia.

Quién era Isak Andic: el hombre que construyó un imperio desde cero

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​Nacido en 1953 en Estambul dentro de una familia judía sefardí, emigró a España durante su adolescencia y comenzó su carrera comercial vendiendo camisas importadas desde Turquía.

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​En 1984 abrió la primera tienda Mango en el Paseo de Gracia de Barcelona.

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​Lo que comenzó como un pequeño negocio terminó convirtiéndose en uno de los grupos de moda más importantes del mundo.

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​Según cifras corporativas, la empresa cuenta con más de 16.400 empleados y cerca de 2.900 puntos de venta distribuidos en más de 120 mercados internacionales. La expansión internacional convirtió a Andic en una de las personas más ricas de España. La La muerte de Isak Andic provocó una fuerte conmoción en España y en el sector internacional de la moda.​Nacido en 1953 en Estambul dentro de una familia judía sefardí, emigró a España durante su adolescencia y comenzó su carrera comercial vendiendo camisas importadas desde Turquía.​Lo que comenzó como un pequeño negocio terminó convirtiéndose en uno de los grupos de moda más importantes del mundo.​Según cifras corporativas, la empresa cuenta condistribuidos en más de 120 mercados internacionales. La expansión internacional convirtió a Andic en una de las personas más ricas de España. La revista Forbes estimó su fortuna en alrededor de 4.500 millones de dólares.

La sucesión y el rol de Jonathan dentro de Mango

Actualmente, Jonathan Andic ocupa el cargo de vicepresidente del consejo de administración de Mango.

Durante la última década asumió brevemente funciones ejecutivas al frente de la compañía, aunque posteriormente su padre retomó el liderazgo operativo.

En los últimos años, la estructura directiva comenzó a experimentar cambios importantes. En diciembre de 2023, Isak Andic cedió por primera vez una participación accionaria externa dentro de la empresa a su histórico colaborador Antonio Ruiz, quien hoy continúa liderando la gestión del grupo.

En un video institucional difundido por la firma en 2023, Jonathan Andic afirmaba:

"Si uno tiene claro dónde quiere llegar y avanza siempre adelante, acaba alcanzando sus objetivos".

Hoy, esa figura vuelve al centro de la escena, pero por motivos completamente distintos.

Un caso que vuelve a abrir preguntas

La detención de Jonathan Andic marca el giro más delicado de una investigación que parecía cerrada y que ahora vuelve a generar preguntas sobre lo ocurrido en aquella caminata de diciembre.

Por el momento, las autoridades no han hecho públicos detalles sobre las nuevas evidencias ni posibles acusaciones formales. Con la causa bajo secreto, la atención se concentra ahora en los próximos movimientos judiciales y en una historia que pasó de tragedia familiar a uno de los casos más impactantes del panorama empresarial español.