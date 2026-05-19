Radicalización online y símbolos nazis: qué se sabe de los sospechosos del ataque a una mezquita en San Diego

Publicado por Joaquín Núñez 19 de mayo, 2026

Las autoridades de California identificaron a los principales sospechosos del tiroteo en el Centro Islámico de San Diego. Según informó el New York Post citando fuentes judiciales, se trata de los jóvenes Cain Clark (17) y Caleb Velasquez (18), quienes posteriormente se quitaron la vida dentro de un auto. Las autoridades investigan el caso como un crimen de odio.

El tiroteo en la mezquita tuvo lugar el pasado lunes 18 de mayo. Hasta el momento, se reportaron tres fallecidos vinculados al centro islámico, un guardia de seguridad llamado Amin Abdullah, a quien distintos testimonios describen como alguien que ayudó a evacuar gente y posiblemente evitó una masacre todavía mayor.

Clark, el más joven de los sospechosos, formaba parte del equipo de lucha libre de la preparatoria Madison. En diálogo con el New York Post, su abuelo, David Clark, declaró lo siguiente: "Sentimos mucho lo sucedido. Sabemos lo mismo que ustedes. Es un shock".

"Según la policía, los autores del tiroteo en la mezquita de San Diego se 'radicalizaron en internet', y se ha revelado que llevaban símbolos nazis y habían grabado mensajes racistas en su equipo cuando abrieron fuego frente a un centro islámico, matando a tres personas en el proceso", señalaron desde el NYP.

"En la pistola de uno de los tiradores también se puede ver la frase 'guerra racial ya', justo encima de una esvástica. Los neonazis y los nacionalistas blancos son conocidos por promover guerras raciales con el fin de derrocar al Gobierno o crear un Estado étnico blanco", añadieron.

Además, las autoridades habrían recuperado más de 30 armas de fuego y una ballesta relacionadas con los sospechosos.