¿Por qué se les ponen nombres a incendios como el 'Sandy', que amenaza viviendas cerca de Los Ángeles?

Publicado por Williams Perdomo 19 de mayo, 2026

El incendio forestal que afecta a Simi Valley, al noroeste de Los Ángeles, fue denominado Sandy porque las autoridades suelen bautizar este tipo de emergencias con un nombre basado en un punto geográfico cercano al lugar donde se detectan por primera vez. En este caso, el fuego fue reportado inicialmente en las inmediaciones de Sandy Avenue, motivo por el cual recibió esa identificación oficial.

Este sistema de nombramiento es habitual en el país y permite diferenciar con claridad cada incendio durante la temporada de fuegos. Por lo general, los incendios reciben el nombre de una calle, sendero, accidente natural o localidad próxima, facilitando la coordinación entre los equipos de emergencia y la comunicación pública a través de medios e informes oficiales.

El incendio en las afueras de Los Ángeles obligó a las autoridades a emitir órdenes de evacuación para unas 29.000 personas el lunes, sin que se registraran daños importantes ni víctimas por el momento, según la AFP.

El incendio denominado Sandy se declaró el lunes en la mañana cerca de Simi Valley, una ciudad residencial del condado de Ventura situada a unos 60 kilómetros al noroeste del centro de Los Ángeles. El martes ya se habría convertido en el tercer incendio forestal más grande de California en lo que va de temporada.

Impulsadas por fuertes vientos, con rachas de hasta 55 km/h, las llamas se propagaron rápidamente por las colinas de la región y provocaron gruesas columnas de humo que oscurecieron el cielo.