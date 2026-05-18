Elon Musk pierde una demanda contra OpenAI: el jurado dictamina que esperó demasiado tiempo para presentarla

Publicado por Carlos Dominguez 18 de mayo, 2026

Un jurado federal dictaminó este lunes que Elon Musk esperó demasiado tiempo para presentar su demanda contra OpenAI, otorgando una victoria importante a Sam Altman y al resto de la compañía.

Tras tres semanas de juicio en la corte federal de Oakland, el jurado concluyó que las reclamaciones de Musk estaban prescritas por el plazo de caducidad legal, por lo que ni siquiera llegaron a evaluarse los argumentos de fondo en el caso.

La jueza Yvonne Gonzalez Rogers aceptó el veredicto del jurado y confirmó oficialmente el fallo.

"El veredicto del jurado confirma que esta demanda fue un intento hipócrita de sabotear a un competidor y de ocultar una larga historia de predicciones muy erróneas sobre lo que OpenAI ha sido y lo que llegará a ser", declaró William Savitt, abogado de OpenAI, frente al tribunal tras conocerse la decisión.

Musk acusó a OpenAI de traicionar su misión original por lucro

El propietario de xAI y Tesla acusaba a OpenAI y a sus fundadores de haber traicionado el espíritu original de la organización. Musk sostenía que la compañía pasó de ser un laboratorio sin fines de lucro dedicado al beneficio de la humanidad a una empresa comercial valorada en $850.000 millones, impulsada por el lucro y con fuertes lazos con Microsoft.

Además, Musk alegaba que sus $38 millones donados en los inicios fueron utilizados de forma indebida para financiar esta transformación comercial.

De haber ganado el caso, Musk buscaba forzar a OpenAI a volver a su estructura sin fines de lucro. Esa medida habría descarrilado la salida a bolsa (IPO) de la compañía y complicado las inversiones multimillonarias realizadas por Microsoft, Amazon y SoftBank, que han inyectado miles de millones de dólares en la compañía en plena carrera global por la inteligencia artificial.