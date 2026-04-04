El top 10 de empresas hispanas supera los $81.800 millones en ingresos

Publicado por Santiago Ospital 4 de abril, 2026

"Al principio, la atención al cliente se basaba en el instinto, la empatía y en resolver muchas cosas en tiempo real", recuerda Teresa Aragon los inicios de Caravana. Nacida en 2010, la compañía de compra/venta online de carros usados comenzó como "solo un pequeño grupo de personas que, sentadas una al lado de la otra, atendían llamadas". Hoy, es la empresa hispana más grande del país.

"Diseñamos todo en torno a una idea fundamental: su próxima clienta podría ser su madre", explicó la hoy vicepresidente de Atención al Cliente a Latino Leaders, que posicionó a Caravana en lo más alto de su ranking de empresas hispano-estadounidenses por ingresos. "Eso significa claridad por encima de la jerga, empatía por encima de la eficiencia y honestidad, incluso cuando resulta incómodo".

Fue fundada por el hispano-estadounidense Ernest Garcia III. La lanzó como subsidiaria de DriveTime, una compañía de su padre. En su primer año, la empresa alcanzó su primer objetivo de venta: un día, un auto. Al segundo año vendía seis por día. En 2025, más de 1.600.

Según el Index500, elaborado por la revista Latino Leaders y el banco BMO Financial Group, Caravana cuenta con más de 23.000 empleados e ingresa anualmente más de $20.000 millones. Cifra que la ubica en lo más alto del ranking, cuyo top 10 lo completan:

CARAVANA - Venta minorista de automóviles. Ingreso anual: $20.322.000.000 MASTEC - Ingeniería, construcción: $14.075.000.000 INTUITIVE RESEARCH AND TECHNOLOGY CORPORATION - Información, tecnología: $10.000.000.000 BIMBO BAKERIES USA - Servicios de alimentación, comercio minorista: $8.400.000.000 FANJUL CORPORATION/FLORIDA CRYSTALS - Comida y bebida: $7.749.000.000 TELEVISAUNISION - Advertising, marketing y medios: 4.800.000.000 QUIRCH FOODS - Comida y bebida: $4.434.178.000 ACUITY INC. - Información, tecnología: $4.300.000.000 COCA COLA SW BEVERAGES - Comida y bebida: $4.280.000.000 GRUMA CORPORATION - Servicios de alimentación, comercio minorista: $3.447.500.000

Las grandes empresas hispano-estadounidenses en datos



"La clasificación de este año muestra un impulso continuo: la empresa más grande superó los 20 mil millones de dólares en ingresos anuales y el umbral para entrar en la lista superó los 40 millones de dólares, claros indicadores de madurez, resiliencia y contribución económica a largo plazo", aseguró Eduardo Tobon, director del segmento latino de BMO. Crecimiento que se aprecia en distintas industrias: construcción, salud, logística, alimentación…

“La comunidad empresarial latina representa un motor vital del crecimiento económico en Estados Unidos”, asegura junto a Jorge Ferraez, co-creator del índice. Potencia demostrada por datos previamente reportados por VOZ:

Crecimiento continuo que se ve reflejado también en las 500 empresas del ranking: en un año su ingreso colectivo creció un 37%, alcanzando los 135.000 millones. El ritmo del top 10 fue especialmente llamativo: 81.800 millones en total, un aumento anual del 46%. Aquellas representan el 44,5% del total de ingresos de las rankeadas.

Geográficamente, las grandes empresas latinas se encuentran concentradas en pocos estados. El 58% de los ingresos totales se produjo en solo tres estados: California, Texas y Florida. Allí se encuentran el 57,6% de las empresas enlistadas.