Un estadounidense que trabaja en la RD del Congo da positivo en el virus del Ébola
Un funcionario de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) confirmó la noticia. Se espera que el infectado sea trasladado a Alemania para recibir tratamiento.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) anunciaron este lunes que un estadounidense ha dado positivo en el virus del Ébola.
El infectado se encontraba trabajando en la República Demócratica del Congo, país en donde se ha producido un brote de Ébola que ha dejado varios muertos.
Satish Pillai, funcionario de los CDC, confirmó que esta persona "desarrolló síntomas durante el fin de semana y dio positivo el domingo por la noche", según informó AFP.
Se espera que sea trasladado a Alemania para iniciar tratamiento.
Poco antes de conocerse este positivo, los CDC, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y otras agencias activaron medidas para bloquear la entrada del Ébola en el país.