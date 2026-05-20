EEUU acusa formalmente a Raúl Castro de asesinato y conspiración para matar a estadounidenses

Publicado por Alejandro Baños 20 de mayo, 2026

La Administración Trump acusó formalmente al exdictador de Cuba Raúl Castro de asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves, en relación con el derribo de dos avionetas de una organización sin ánimo de lucro en 1996.

En aquella fecha, Castro ejercía como ministro de Defensa de Cuba.

Un juez de Miami levantó el secreto de sumario de este caso, en el que se inculpa al exdictador cubano de asesinato y conspiración para asesinar, según informó AFP.

El 24 de febrero de 1996, dos cazas cubanos MiG persiguieron y derribaron dos avionetas desarmadas de la organización sin ánimo de lucro Hermanos al Rescate en el estrecho de Florida, matando a sus cuatro tripulantes.

Un tercer aparato, donde viajaba el líder de la organización, José Basulto, logró escapar por poco. Las avionetas derribadas cayeron en aguas internacionales.

EEUU advierte a Castro con la entrada en prisión

Nada más conocerse la imputación de Castro, el fiscal general en funciones, Todd Blanche, advirtió al exdictador cubano con la entrada en prisión si no se presenta voluntariamente en Estados Unidos.

"Esperamos que se presente aquí por su propia voluntad o de otra manera irá a prisión", dijo Blanche en una rueda de prensa.

Además, el fiscal general en funciones quiso acordarse de las familias y seres queridos de las víctimas. "Han cargado con el dolor y la pena durante 30 años", añadió.

Díaz-Canel acusa a EEUU de "mentir": "Se trata de una acción política"

A través de un comunicado publicado en X, el actual dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, calificó la decisión judicial contra Castro de "acción política", afirmando que Estados Unidos "miente y manipula", al mismo tiempo que definió como "organización narco-terrorista" a Hermanos al Rescate.

"La pretendida acusación contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, que acaba de comunicar el Gobierno estadounidense, solo evidencia la soberbia y la frustración que le provoca a los representantes del imperio, la inquebrantable firmeza de la Revolución Cubana y la unidad y fortaleza moral de su liderazgo", señaló Díaz-Canel. "Se trata de una acción política, sin ningún basamento jurídico, que solo busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba".

"EEUU miente y manipula los sucesos alrededor del derribo de las avionetas de la organización narco-terrorista Hermanos al Rescate", agregó el dictador cubano.