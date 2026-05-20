Publicado por Alejandro Baños 20 de mayo, 2026

Con el regreso del Arsenal FC a lo más alto de la Premier League tras 22 años de sequía, las cinco grandes ligas del fútbol europeo -Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia- ya conocen a sus equipos campeones, después de una temporada repleta de emociones y en el que ha primado la regularidad sobre otros aspectos. Algunos rompen malefícios, otros se han consolidado como dinastías que no parecen tener fin.

Así se fraguó el éxito de los campeones de la Premier League, la LaLiga, la Serie A, la Bundesliga y la Ligue 1.

El Arsenal FC vuelve a la cima más de dos décadas después

Fue en la temporada 2003-2004 la última vez que se vio al Arsenal FC -que contabas con estrellas como Thierry Henry, Patrick Vieira o Dennis Bergkamp, entre otros- levantar el título de la Premier League. Este curso, 22 años después, ha vuelto a la cima. Y lo ha hecho de la mano de Mikel Arteta. El director técnico español ha logrado lo que tanto se añoraba en el Emirates Stadium, con un plantel equilibrado conformado por grandes futbolistas como Bukayo Saka, Viktor Gyokeres o Declan Rice, por poner algunos ejemplos. Los Gunners necesitaron esperar a que el Manchester City no ganase en la penúltima jornada para proclamarse campeón. Todavía le queda disputar la final de la UEFA Champions League.

El FC Barcelona fue muy superior al Real Madrid

Qué mejor manera que conquistar el título derrotando a tu máximo rival en tu propio estadio. Pues bien, eso es lo que hizo el FC Barcelona que, tras vencer al Real Madrid en el Camp Nou, logró mantener el trono de LaLiga. El equipo azulgrana, dirigido por el alemán Hansi Flick, fue implacable jugando de local, con 19 victorias en 19 juegos disputados. Como visitante, tuvo algún desliz que no fue impedimento para colocar el vigésimo noveno trofeo de la máxima competición del fútbol español en sus vitrinas. Un éxito labrado gracias a la mezcla de veteranía -Robert Lewandowski o Raphinha- y juventud -Pedri o Lamine Yamal- que hay en el plantel.

El Inter recupera el título

Después de que el SSC Napoli le arrebatase el estatus de campeón el curso pasado, el Inter de Milán ha vuelto a imponerse en la Serie A, obteniendo el decimonoveno título de este campeonato de su historia. Los Nerazzurri, dirigidos por el rumano Cristian Chivu, van a acabar la temporada con una holgada distancia de puntos en la clasificación. Italianos -como Federico Dimarco o Francesco Pio Esposito- y extranjeros -como Lautaro Martínez o Hakan Calhanoglu- han sido los protagonistas de este último Scudetto.

El Bayern no tuvo rival en Alemania

Ha vuelto a ser una apisonadora en Alemania. El Bayern de Múnich conquistó de nuevo la Bundesliga, la trigésimo quinta en su historia y la decimotercera en las últimas catorce temporadas -el Bayer Leverkusen ganó en el curso 2023-2024-. El Borussia Dortmund, máximo rival del Der Bayerische Riese (El gigante de Baviera) en los últimos años, terminó en segunda posición. El equipo dirigido por el belga Vincent Kompany el más rápido de los campeones de las cinco grandes ligas europeas en certificar su triunfo. Hombres como Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz han sido fundamentales.

El PSG es imparable

A pesar de que ha sido el título de Ligue 1 "más difícil" que ha conseguido -tal y como lo señaló su director técnico, Luis Enrique Martínez-, el Paris Saint-Germain volvió a proclamarse campeón, la decimocuarta vez que lo consigue en su historia. En esta ocasión, ha tenido que pelearlo más: el RC Lens mantuvo sus opciones de triunfar hasta la penúltima jornada del campeonato. Y todavía aspira a levantar la UEFA Champions League, competición de la que es vigente campeón y en cuya final se medirá al Arsenal FC. Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué y Vitinha son algunas de sus estrellas.