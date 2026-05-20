Escándalo en Francia: la Justicia investiga posibles abusos sexuales en 84 escuelas maternales de París
La Fiscalía de París investiga posibles abusos sexuales en 84 escuelas maternales, además de decenas de primarias y guarderías. La fiscal jefa Laure Beccuau calificó el caso como "una urgencia absoluta".
El caso de agresiones sexuales en los centros educativos de la capital francesa no deja de crecer. La Fiscalía de París confirmó que investiga posibles delitos en 84 escuelas maternales, más de una veintena de primarias y al menos diez guarderías.
Durante una entrevista en RTL, la fiscal jefa Laure Beccuau reveló que ya se han abierto tres investigaciones judiciales formales y se han dictado cinco citaciones directas ante el tribunal correccional. Además, al menos un animador se encuentra en prisión provisional.
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Además, dieciséis personas de la escuela Saint-Dominique de París fueron puestas bajo custodia policial este miércoles "en el marco de diferentes investigaciones preliminares" por presuntas violencias sexuales en el ámbito périscolar, informó la Fiscalía en un comunicado citado por Le Monde.
La fiscal calificó el caso como "una urgencia absoluta" y destacó la fuerte presión que soporta la brigada criminal, que debe investigar de forma simultánea estos expedientes de abusos sexuales y los casos de incesto.
Un problema estructural
Desde comienzos de año, la Alcaldía de París ha suspendido a 78 trabajadores de los servicios extraescolares, de los cuales 31 lo fueron por sospechas de violencias sexuales. El nuevo alcalde socialista, Emmanuel Grégoire, reconoció que el problema tiene un carácter "sistémico" y anunció un plan de emergencia de 20 millones de euros ($23.17 millones) para reforzar los controles, mejorar la formación del personal y agilizar los protocolos de denuncia.
La gran mayoría de los 14.000 animadores que trabajan en París son contratados como temporales
Enfrentamiento entre padres y sindicatos
Mientras colectivos de padres como SOS Périscolaire y #MeTooEcole exigen medidas drásticas y una respuesta a nivel nacional, los sindicatos del sector critican duramente la gestión municipal. Denuncian que se están produciendo "suspensiones automáticas" y advierten que la falta crónica de personal y la precariedad están empeorando la crisis. De hecho, han convocado huelgas que se extenderán hasta el 22 de mayo.