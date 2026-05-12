Macrooperación contra el Tren de Aragua: más de 25 acusados por tráfico de armas de fuego y drogas

Publicado por Alejandro Baños 12 de mayo, 2026

Una operación nacional contra el crimen organizado concluyó con la imputación de más de 25 individuos presuntamente integrantes de la organización terrorista Tren de Aragua.

Muchos de los acusados son inmigrantes ilegales procedentes de Venezuela, Colombia y Honduras.

A través de un comunicado, el Departamento de Justicia (DOJ) informó de los detalles de la operación -llevada a cabo por diferentes cuerpos de seguridad- y de los cargos a los que se enfrenta este grupo de acusados.

"Se han presentado cargos en seis fiscalías federales (...) por delitos que incluyen el tráfico de armas de fuego, el tráfico de drogas y la posesión de un arma de fuego para facilitar un delito de tráfico de drogas, entre otros", detalló el DOJ.

"Esta operación dio lugar a la incautación de más de 80 armas de fuego y aproximadamente 40 libras de drogas, entre las que se incluyen fentanilo, cocaína, metanfetamina, éxtasis, ketamina, MDMA y tusi, una sustancia mixta que contiene ketamina y/o MDMA", agregó el departamento. "También se incautaron más de 100.000 dólares".

"Una operación de gran envergadura"

El fiscal general en funciones, Todd Blanche, remarcó que esta operación contra el Tren de Aragua "subraya el compromiso de la Administración Trump con el restablecimiento de la seguridad pública, el desmantelamiento de las redes violentas de tráfico de armas de fuego y drogas, y la aplicación de la ley y el orden".

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, dijo que se trata de "una operación de gran envergadura".

La lucha contra el crimen organizado y el terrorismo fue uno de los pilares de la campaña electoral de Donald Trump.

Nada más regresar a la Casa Blanca como presidente, Trump designó al Tren de Aragua -entre otras bandas criminales- como organización terrorista extranjera (FTO).