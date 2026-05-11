Texas: hallan seis cadáveres dentro de un vagón en un depósito de trenes en Laredo

Depósito de trenes en Los Angeles (California). Imagen de archivo AFP .

Publicado por Alejandro Baños 11 de mayo, 2026

Seis personas fueron encontradas sin vida en un vagón de un tren de mercancías en un depósito ferroviario ubicado en la ciudad de Laredo, Texas.

El tren está operado por la compañía Union Pacific.

Los cadáveres fueron hallados por un empleado de Union Pacific, que en ese momento iba a realizar tareas de mantenimiento en el tren, según informó AFP.

Nada más toparse con los muertos, avisó a los servicios de emergencias, que acudieron rápidamente al lugar.

Por el momento, no se ha hecho pública la causa de las muertes ni la identidad de los cadáveres. La investigación está en marcha.