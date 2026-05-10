El Ejército recuperó el cuerpo de un soldado estadounidense desaparecido en Marruecos

Publicado por Joaquín Núñez 10 de mayo, 2026

El Ejército de Estados Unidos recuperó el cuerpo de un soldado estadounidense desaparecido en Marruecos. Se trata del teniente primero Kendrick Lamont Key Jr., uno de los dos militares que desaparecieron a principios de mayo frente a la costa sur del país africano, cerca del área de entrenamiento de Cap Draa y durante el ejercicio African Lion 26.

El teniente Key tenía 27 años y era originario de Richmond, Virginia. Se desempeñaba como oficial de artillería de defensa aérea. Entre sus premios y condecoraciones están la Medalla al Mérito del Ejército y la Cinta de Servicio del Ejército. Según un comunicado difundido por el Ejército, un equipo de búsqueda militar marroquí encontró al soldado en el agua, a menos de una milla del lugar donde, según los informes, ambos soldados entraron al océano.

Las autoridades continúan trabajando por encontrar el cuerpo del segundo militar estadounidense desaparecido en las costas marroquíes.

"Hoy lamentamos la pérdida del primer teniente Kendrick Lamont Key, cuyo cuerpo han sido recuperados en Marruecos", expresó el general de brigada Curtis King, comandante general del 10.º Comando de Defensa Aérea y Antimisiles del Ejército.

"Nuestros corazones están con su familia, amigos, compañeros de equipo y todos aquellos que le conocieron y sirvieron a su lado. La familia del 10.º Comando de Defensa Aérea y Antimisiles del Ejército está de luto, y seguiremos apoyándonos mutuamente y a la familia del primer teniente Key mientras honramos su vida y su servicio", añadió.

Según un comunicado del Ejército, el ejercicio African Lion 26 es el mayor ejercicio militar conjunto anual del Comando África y está diseñado para "reforzar la interoperabilidad entre las fuerzas estadounidenses, los aliados de la OTAN y las naciones africanas asociadas". Está organizado por Marruecos, Ghana, Senegal y Túnez.