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Un tribunal de apelaciones bloquea el pago de 83 millones a E. Jean Carroll en medio del recurso de Trump

Carroll, en 2019, acusó a Trump de haberla violado en un probador de Bergdorf Goodman en algún momento de la década de 1990.

La ex columnista de la revista E. Jean Carroll llega al tribunal federal de Manhattan en Nueva York

La ex columnista de la revista E. Jean Carroll llega al tribunal federal de Manhattan en Nueva YorkAFP

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Publicado por
Ben Whedon - Just The News

El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito bloqueó esta semana temporalmente un pago de 83 millones de dólares que el presidente Donald Trump debía a E. Jean Carroll en su caso de difamación mientras el Tribunal Supremo medita intervenir.

La orden judicial concedió la solicitud de suspensión de Trump, siempre que aumentara su fianza en casi 7,5 millones de dólares.

Carroll, en 2019, acusó a Trump de haberla violado en un probador de Bergdorf Goodman en algún momento de la década de 1990. Ella presentó demandas legales separadas por difamación sobre sus negaciones mientras estaba en el cargo y después de irse.

Trump sigue negando sus acusaciones y ha impugnado ambas decisiones. Aún no está claro si el Tribunal Supremo decidirá intervenir en el asunto.

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