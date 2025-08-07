‘Se desmayó y fue llevado al hospital por precaución’: La Administración Trump negó que un inmigrante ilegal venezolano haya muerto en Alligator Alcatraz

Publicado por Virginia Martínez 7 de agosto, 2025

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) negó este jueves la muerte del inmigrante ilegal e influencer venezolano Luis Manuel Rivas Velásquez, también conocido como Luis Frío, detenido en el centro de detención migratorio Alligator Alcatraz en Florida. Según señaló el medio NBC Miami, la secretaria auxiliar de Asuntos Públicos de DHS, Tricia McLaughlin, comentó en un comunicado que “Rivas Velásquez se desmayó y fue llevado al hospital por precaución. ICE se toma muy en serio su compromiso de proteger a los que están bajo su custodia. Nos aseguramos de que los extranjeros ilegales tengan acceso a atención médica adecuada”.

McLaughlin emitió dichas declaraciones en respuesta a las denuncias de los familiares de Rivas, quienes habían asegurado que este habría muerto tras encontrarse enfermo y no recibir atención por parte de las autoridades dentro del centro. De acuerdo a NBC Miami, los abogados de la hermana de Rivas, Ada Velásquez, confirmaron que el inmigrante venezolano había sido atendido en un hospital y ya habría sido devuelto al centro de detención.

Tras conocer la información, Velásquez y la novia de Rivas, Rosana Navaz, exigieron en una publicación en Instagram una prueba de vida: “Si esta información que nos dieron a nosotras esta mañana es falsa y él está bien y está vivo pido perdón a todos y al gobierno de Estados Unidos, sólo queremos una prueba de vida, y que dejen de jugar y no especulen cosas que no son! Queremos buenas noticias por favor”.

El miércoles, Navaz informó en sus redes sociales que Rivas había fallecido e incluso responsabilizó a la Administración del presidente Donald Trump por su muerte, explicando que si bien Rivas había firmado todos los documentos correspondientes para ser deportado a Venezuela, las autoridades lo mantuvieron detenido en el centro. “Murió por negligencia de Estados Unidos, pidió atención médica porque estaba muy mal, tenía fiebre, llagas y dolor de pecho, y no se la dieron. Lo dejaron morir allí. Él me llamaba y me decía que no había comido”, comentó Navaz en un video.

Asimismo, Navaz comentó que su pareja sufrió diferentes tipos de maltrato por parte de las autoridades en Alligator Alcatraz, asegurando además que “no lo sacaban, no lo enviaban, nada. Lo dejaron allí como a un perro”. De igual forma, detalló en su video que no era justo “que él haya muerto de esa manera,” añadiendo que se tienen que tomar diferentes tipos de medidas lo antes posible para evitar que más inmigrantes detenidos en el centro pasen por situaciones similares a las de Rivas. Finalmente, Navaz pidió ayuda para poder enviar el cuerpo de su pareja de vuelta a Venezuela.

Varios de los detenidos tendrían COVID-19

Además de Navaz, la hermana de Rivas, Ada Velásquez, también publicó un video el miércoles en el que informó sobre la muerte de su hermano y pidió ayuda para que su cuerpo pueda ser repatriado y de esa forma su familia pueda despedirlo. Asimismo, Velásquez comentó que la situación en el centro de detención sería delicada, ya que las condiciones que allí se viven no solo serían duras, sino que presuntamente “todos” los detenidos estarían infectados de COVID-19.

“Pido ayuda para que el cuerpo de mi hermano sea trasladado al país y pedir justicia. Todas las personas que están allí están en situación precaria, no les dan de comer, cuando lo hacen es una sola vez al día y es sándwich congelado. Están enfermos, mi hermano enfermó, todos tienen COVID-19. Mi hermano pidió asistencia médica y se la negaron”, denunció en su video.

Hasta los momentos, las autoridades no se han pronunciado sobre los presuntos casos de COVID-19 dentro del centro.