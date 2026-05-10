Pitbull se une a la IA para enseñar educación cívica con 'Padres Fundadores digitales'

Publicado por Diane Hernández 10 de mayo, 2026

El artista estadounidense de origen cubano Pitbull ha anunciado una alianza con la empresa Digital DNA Labs para desarrollar un programa educativo basado en inteligencia artificial que busca enseñar educación cívica en escuelas a través de recreaciones digitales de figuras históricas como George Washington.

Según explicó Jason Inasi, director ejecutivo de la compañía, el sistema permite que los estudiantes interactúen con versiones virtuales de los Padres Fundadores como si se tratara de una videollamada.

"Es como tener una videollamada por FaceTime con uno de los Padres Fundadores", afirmó Inasi en declaraciones a Just The News.

El proyecto cuenta con la participación del artista, cuyo nombre real es Armando Pérez, conocido mundialmente como Pitbull.

Educación cívica en crisis: bajos niveles de conocimiento en EEUU

La iniciativa surge en un contexto de preocupación por el bajo nivel de conocimiento cívico en el país.

De acuerdo con una encuesta citada en el lanzamiento del programa, el 70% de los estadounidenses no aprobó una prueba básica de educación cívica, mientras que solo la mitad pudo identificar correctamente el poder encargado de crear leyes.

Asimismo, la evaluación nacional NAEP de 2022 mostró que solo el 22% de los estudiantes de octavo grado alcanzó un nivel competente en educación cívica.

Inteligencia artificial aplicada a la enseñanza de historia

El programa educativo se está probando actualmente en escuelas charter de Florida, donde —según sus desarrolladores— ha tenido una recepción positiva.

Inasi explicó que el desarrollo del sistema implicó un trabajo extenso de reconstrucción histórica mediante inteligencia artificial.

"Hemos consultado archivos históricos, utilizado fuentes confiables y recreado a George Washington, incluyendo su voz y forma de hablar de la época", señaló.

El objetivo, según la empresa, es que los estudiantes puedan interactuar con figuras históricas de manera inmersiva y educativa.

Aprendizaje más accesible fuera del aula educación postpandemia: la

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​Según Digital DNA Labs, muchos alumnos sienten dificultades para participar en clase, especialmente al hacer preguntas frente a sus compañeros.

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​El sistema permitiría a los estudiantes interactuar desde casa con contenidos educativos y resolver dudas en un entorno más flexible. El proyecto también busca responder a un problema creciente en la: la ansiedad de los estudiantes en entornos presenciales.​Según Digital DNA Labs, muchos alumnos sienten, especialmente al hacer preguntas frente a sus compañeros.​El sistema permitiría a los estudiantes interactuar desde casa con contenidos educativos y resolver dudas en un entorno más flexible.

Educación cívica y celebraciones por los 250 años de la nación

El lanzamiento del programa coincide con los preparativos para el 250 aniversario de Estados Unidos, una fecha que ha impulsado diversas iniciativas educativas y culturales relacionadas con la historia del país.

El Departamento de Educación y otras instituciones han promovido programas de "educación patriótica" centrados en los principios fundacionales, la Declaración de Independencia y la historia constitucional estadounidense.

Organizaciones como la America 250 Civic Education Coalition trabajan junto a decenas de entidades para desarrollar materiales educativos sobre ciudadanía y gobierno.

El uso de inteligencia artificial en la educación histórica se suma a un debate más amplio sobre cómo se enseña la historia en las escuelas estadounidenses.

Un modelo que podría expandirse

Por ahora, el programa se encuentra en fase piloto en Florida, aunque sus desarrolladores ya han iniciado conversaciones con escuelas y autoridades educativas de otros estados para ampliar su implementación.

"Estamos hablando con juntas escolares y gobernadores para expandir esta solución", indicó Inasi.

La empresa también ha invitado a padres y comunidades educativas a solicitar la incorporación del programa en sus centros escolares.

Con esta iniciativa, la inteligencia artificial entra de lleno en el aula con una propuesta que mezcla entretenimiento, historia y educación cívica, en un momento en que el conocimiento sobre el sistema político estadounidense se encuentra en el centro del debate público.