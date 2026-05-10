Día de las Madres 2026: trabajo, vida y reconocimiento en un país que celebra su papel cada mayo

Publicado por Diane Hernández 10 de mayo, 2026

El 10 de mayo de 2026, el país celebrará el Día de la Madre. Aunque no es un feriado federal, sí es una de las fechas más importantes del calendario social y comercial del país.

Más allá de las flores, los regalos o las reuniones familiares, la jornada funciona como un reconocimiento colectivo a millones de mujeres que sostienen, en distintos niveles, la vida económica y emocional de la nación.

Las estadísticas nacionales coinciden en una idea central: las madres en Estados Unidos son hoy un pilar fundamental del sistema social y económico.

Una realidad que se celebra todo el año

Más de un siglo después de su institucionalización, el rol de las madres es inseparable de la estructura económica del país.

Según el U.S. Department of Labor, aproximadamente:

El 74% de las madres con hijos menores de 18 años participa en la fuerza laboral.

Cerca de 24 millones de madres trabajan o buscan empleo activamente.

o buscan empleo activamente. El 40,5% son el principal o único sustento económico del hogar.

Estas cifras muestran una transformación profunda respecto a décadas anteriores, donde la maternidad solía estar más asociada al ámbito doméstico.

El aumento de la participación laboral femenina ha sido constante: en 1975 apenas el 47,4% de las madres trabajaban fuera del hogar, frente a más del 70% en la actualidad.

Un origen con historia: del activismo personal a la institucionalización nacional Anna Jarvis impulsó una campaña para institucionalizar un día dedicado a las madres tras la muerte de su propia madre en 1905. Su objetivo era dar reconocimiento público a un trabajo cotidiano que, hasta entonces, permanecía en gran medida invisibilizado.



Sin embargo, el movimiento ya contaba con antecedentes previos. A finales del siglo XIX, algunas educadoras, como Mary Towles Sasseen, habían promovido celebraciones escolares que buscaban resaltar el valor de la figura materna. Lo que comenzó como actos locales fue ganando fuerza hasta convertirse en una causa nacional.



La consolidación llegó en 1914, cuando el presidente Woodrow Wilson proclamó oficialmente el Día de la Madre como celebración nacional, fijándolo en el segundo domingo de mayo. Con ello, una iniciativa emocional y social se transformó en una tradición institucional permanente. La historia del Día de la Madre en Estados Unidos no nace como una celebración comercial, sino como una iniciativa profundamente personal y social. A comienzos del siglo XX,para institucionalizar un día dedicado a las madres tras la muerte de su propia madre en 1905. Su objetivo era dar reconocimiento público a un trabajo cotidiano que, hasta entonces, permanecía en gran medida invisibilizado.Sin embargo, el movimiento ya contaba con antecedentes previos. A finales del siglo XIX, algunas educadoras, como, habían promovido celebraciones escolares que buscaban. Lo que comenzó como actos locales fue ganando fuerza hasta convertirse en una causa nacional.La consolidación llegó en 1914, cuandocomo celebración nacional, fijándolo en el. Con ello, una iniciativa emocional y social se transformó en una tradición institucional permanente.

Cuidar, trabajar y sostener: la carga invisible

Más allá del empleo remunerado, existe una dimensión menos visible pero igualmente fundamental: el trabajo de cuidado. El Pew Research Center ha documentado que las madres asumen una carga significativamente mayor en la organización y gestión diaria de la vida familiar.

El tiempo dedicado al cuidado directo de los hijos, la supervisión de tareas escolares y la gestión emocional del hogar muestra una diferencia constante respecto a los padres. Esta desigualdad no solo se mide en horas, sino en responsabilidades acumuladas que estructuran el día a día familiar:

Las madres dedican en promedio 5,7 horas diarias al cuidado de hijos (6–12 años).

(6–12 años). Los padres dedican aproximadamente 4,2 horas.

Además:

El 78% de las madres organiza la agenda de los hijos.

El 65% asume mayor responsabilidad en tareas escolares.

El 58% proporciona más apoyo emocional directo.

Esta carga, conocida en estudios sociales como "trabajo invisible", combina logística, cuidado emocional y gestión del hogar.

Entre el orgullo y el agotamiento: la experiencia emocional

La maternidad en Estados Unidos no puede entenderse solo desde sus cifras económicas o su impacto social. También es una experiencia emocional marcada por contrastes. Los estudios del Pew Research Center revelan una dualidad constante: por un lado, la satisfacción y el sentido de identidad; por otro, el cansancio y el estrés acumulado.

La mayoría de las madres reconoce que la crianza es más exigente de lo esperado y que el agotamiento forma parte habitual de su rutina. Sin embargo, esa dificultad convive con una valoración muy alta de la maternidad como experiencia vital central.

Según el Pew Research Center:

El 66% de las madres dice que la maternidad es más difícil de lo esperado.

El 47% se siente cansada la mayor parte del tiempo.

la mayor parte del tiempo. El 33% experimenta estrés frecuente.

Pero también existe una dimensión emocional positiva:

El 83% considera la maternidad una experiencia gratificante.

El 88% afirma que es una parte central de su identidad.

Este equilibrio entre esfuerzo y significado personal ayuda a explicar por qué, a pesar de las dificultades, la maternidad sigue siendo percibida como una de las experiencias más importantes en la vida de muchas mujeres.

Familias en transformación: nuevas realidades sociales

Las estadísticas del CDC (Centers for Disease Control and Prevention) muestran que la maternidad en Estados Unidos se desarrolla hoy en un contexto de cambio estructural profundo. Las madres tienen hijos más tarde, cuentan con mayores niveles educativos y forman parte de modelos familiares cada vez más diversos.

Los datos del CDC reflejan cambios importantes en la estructura familiar:

Mayor edad promedio para la maternidad.

para la maternidad. Incremento del nivel educativo de las madres.

de las madres. Diversificación de modelos familiares (monoparentales, reconstituidos, etc.).

El aumento de hogares monoparentales, las familias reconstituidas y la diversidad cultural han ampliado las formas de entender la maternidad. Ya no existe un único modelo dominante, sino múltiples trayectorias que reflejan la complejidad de la sociedad estadounidense actual.