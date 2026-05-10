"Hospicios fantasma": investigan un esquema de fraude que drenó millones de Medicare en Texas

El sitio web de la Administración del Seguro Social de los Estados Unidos NurPhoto via AFP

Publicado por Diane Hernández 10 de mayo, 2026

El sistema de cuidados paliativos de Texas enfrenta una creciente ola de investigaciones por presunto fraude a Medicare, luego de que autoridades estatales y federales detectaran operaciones sospechosas que incluyen hospicios registrados en un mismo edificio, pacientes inscritos sin consentimiento y facturación millonaria por servicios que nunca debieron autorizarse.

La polémica se intensificó tras el testimonio de Lisa McNair, presidenta y directora ejecutiva de Hospice Brazos Valley, ante el Comité de Salud y Servicios Humanos del Senado de Texas. Durante la audiencia, McNair aseguró que el fraude en la industria de cuidados paliativos "es generalizado" y advirtió que los contribuyentes estadounidenses podrían estar perdiendo millones de dólares anualmente.

Un mismo propietario, 15 hospicios en un solo edificio

Uno de los casos más llamativos revelados durante la audiencia involucra a un operador que presuntamente administraba hasta 15 hospicios distintos desde un mismo edificio.

Según McNair, cada hospicio puede facturar alrededor de 60.000 dólares mensuales a Medicare con apenas 10 pacientes inscritos. Multiplicado por 15 licencias, el esquema podría generar millones de dólares en fondos públicos.

La ejecutiva explicó que muchas de estas pequeñas agencias aprovechan vacíos regulatorios para evitar controles estrictos y operar prácticamente sin supervisión. Algunas incluso comparten administradores, médicos directores y direcciones físicas.

Pacientes inscritos sin saberlo

Las autoridades también investigan denuncias según las cuales personas fueron inscritas en programas de cuidados paliativos sin haberlo autorizado ni padecer enfermedades terminales.

El FBI emitió alertas en 2024 sobre este tipo de fraude en Texas y otros estados, advirtiendo que algunos operadores utilizaban información de pacientes ancianos para cobrar servicios inexistentes a Medicare.

El problema no solo representa pérdidas económicas. Expertos señalan que cuando una persona es inscrita en hospice, automáticamente puede perder acceso a ciertos tratamientos curativos cubiertos por Medicare, ya que el sistema asume que se encuentra en etapa terminal.

Las "altas milagrosas" que encendieron las alarmas

Otro de los indicadores sospechosos detectados en Texas es la existencia de hospicios con tasas de alta del 100 %, es decir, pacientes que supuestamente ingresaron para recibir atención al final de la vida pero terminaron siendo dados de alta vivos.

McNair calificó esta situación como una señal clara de posible fraude.

"Uno no entra a cuidados paliativos para vivir; entra porque está al final de su vida", declaró durante la audiencia legislativa.

Investigadores consideran que algunos centros admiten pacientes que no califican médicamente para hospice únicamente para facturar servicios al programa federal.

Texas, nuevo foco de fraude tras los escándalos en California focos de fraude relacionado con hospicios.

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​Los Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) reconocieron en 2023 que múltiples hospicios fraudulentos operaban desde direcciones inexistentes o compartidas y que algunos cerraban para reabrir bajo nuevos nombres y números de facturación Medicare.

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revelaron que ciertos edificios en Los Ángeles llegaron a albergar más de 100 hospicios registrados simultáneamente.

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​Ahora, reguladores federales temen que parte de esas operaciones se estén trasladando a Texas debido al aumento de controles en California. El administrador de CMS, Mehmet Oz, vigilancia sobre las agencias de cuidados paliativos texanas. El fenómeno no es exclusivo de Texas. Durante los últimos años, California, Arizona y Nevada también han sido identificados como​Losreconocieron en 2023 que múltiples hospicios fraudulentos operaban desde direcciones inexistentes o compartidas y que algunos cerraban para reabrir bajo nuevos nombres y números de facturación Medicare. ​Investigaciones periodísticas de ProPublica revelaron que ciertos edificios en Los Ángeles llegaron a albergar más de 100 hospicios registrados simultáneamente.​Ahora, reguladores federales temen que parte de esas operaciones se estén trasladando a Texas debido al aumento de controles en California. El administrador de CMS, Mehmet Oz, afirmó recientemente que el gobierno federal reforzará la

Acusaciones por 110 millones de dólares

La presión sobre Texas aumentó aún más después de que fiscales federales presentaran cargos contra siete residentes de Houston acusados de participar en un esquema de fraude de hospicio valorado en 110 millones de dólares.

Según el Departamento de Justicia, los acusados habrían inscrito ilegalmente a pacientes que no padecían enfermedades terminales y pagado sobornos para obtener referencias médicas.

Las autoridades alegan que muchos beneficiarios creían estar recibiendo atención domiciliaria o servicios paliativos comunes, cuando en realidad habían sido registrados como pacientes terminales bajo Medicare.

El gobernador Abbott ordena investigaciones

Ante el crecimiento de los casos, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó a las agencias estatales reforzar investigaciones relacionadas con fraude, despilfarro y abuso de fondos públicos.

Mientras tanto, legisladores texanos evalúan posibles reformas regulatorias, incluyendo moratorias temporales para nuevas licencias de hospicio y controles más severos sobre propietarios y direcciones compartidas.

Un problema nacional en expansión

El fraude en cuidados paliativos se ha convertido en una preocupación creciente para las autoridades federales estadounidenses.

En abril de 2026, una audiencia en el Congreso abordó el impacto nacional de estas prácticas, con legisladores advirtiendo que el sistema Medicare podría estar perdiendo cientos de millones de dólares debido a operadores fraudulentos.

Expertos sostienen que el desafío principal consiste en frenar a las redes criminales sin afectar a los hospicios legítimos que sí ofrecen atención especializada y acompañamiento a pacientes terminales y sus familias.

Por ahora, Texas se perfila como el nuevo epicentro de una batalla federal contra uno de los esquemas de fraude sanitario más lucrativos y difíciles de detectar en el país.