Trump pide a la Corte Suprema que anule el veredicto de abuso sexual de E. Jean Carroll por considerar que las alegaciones en su contra son “políticamente motivadas”

Publicado por Agustina Blanco 11 de noviembre, 2025

El presidente Donald Trump solicitó el lunes a la Corte Suprema que anulara el veredicto de un jurado que lo declaró culpable de abusar sexualmente de la escritora E. Jean Carroll a mediados de la década de 1990, según el equipo legal personal del presidente, según reseña The Hill.

Carroll llevó a Trump a juicio dos veces y ha ganado un total de 88.3 millones de dólares en daños y perjuicios, y la petición marca la primera vez que el litigio de larga duración llega a los jueces, según indica el medio.

En 2023, el primer jurado declaró a Trump culpable de abusar sexualmente de Carroll en un probador de una tienda departamental de Manhattan a mediados de la década de 1990 y de difamarla al negar su historia cuando ella la denunció durante la primera presidencia de Trump. En aquella oportunidad, el jurado le ordenó a Trump pagar 5 millones de dólares.

La petición de 33 páginas de Trump ante la Corte Suprema califica las acusaciones de agresión sexual de Carroll como “alegaciones manifiestamente inverosímiles y políticamente motivadas” e insta a los jueces a intervenir para revocar varias resoluciones probatorias sobre alegaciones de que contaminaron el juicio.

“Carroll esperó más de 20 años para acusar falsamente a Donald Trump, a quien se opone políticamente, hasta después de que se convirtiera en el 45.º presidente, cuando pudo maximizar el daño político a él y beneficiarse ella misma”, se lee en la petición, citada por The Hill.

Trump sostiene que el jurado vio indebidamente la infame cinta de “Access Hollywood” y el testimonio de otras mujeres que lo acusaron de agresión sexual, lo cual niega. “El propósito era únicamente, e indebidamente, perjudicial”, escribieron los abogados del republicano sobre la introducción de la cinta.

Un tribunal de apelaciones de nivel medio rechazó las reclamaciones en una decisión de 8-2 en junio. La Corte Suprema generalmente no acepta casos puramente para la corrección de errores, pero los abogados de Trump sostienen que las decisiones probatorias implican varias cuestiones legales que han dividido a los tribunales inferiores.

“El pueblo estadounidense apoya al presidente Trump al exigir un fin inmediato a todas las cacerías de brujas, incluida la farsa financiada por los demócratas de los engaños de Carroll”, dijo un portavoz del equipo legal de Trump en un comunicado.

Adicionalmente, señalaron que “el presidente Trump seguirá ganando contra la guerra legal liberal, mientras continúa centrándose en su misión de hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande”.

Sin embargo, un juez dictaminó que el veredicto del jurado hacía a Trump automáticamente responsable en la demanda separada de Carroll, que presentó cargos adicionales por difamación.