En medio de presiones para destituirlo, el sheriff de la investigación de Nancy Guthrie confirma avances en el caso

Publicado por Joaquín Núñez 10 de mayo, 2026

Chris Nanos, sheriff del condado de Pima, Arizona, confirmó avances en la investigación por la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la periodista Savannah Guthrie. La mujer de 84 años desapareció el pasado 1 de febrero mientras se encontraba en su casa de Catalina Foothills.

La noticia llegó cuando reporteros de Fox News abordaron a Nanos mientras se encontraba fuera de sus oficinas. Si bien no respondió preguntas sobre el estado del caso, dijo lo siguiente tras ser consultado si su equipo estaba cerca de resolverlo: "Sí".

La declaración llegó en medio de fuertes cuestionamientos a Nanos, quien ha supervisado la investigación desde el principio. Según informó CBS News, al menos dos supervisores del condado de Pima planean presentar una moción para que la oficina del sheriff quede vacante si Nanos no renuncia antes del martes 12 de mayo.

En concreto, sostienen que Nanos habría dado falso testimonio bajo juramento en una declaración vinculada a una demanda ajena al caso, al negar que hubiera sido suspendido durante su etapa como policía en El Paso, Texas, antes de sumarse al Departamento del Sheriff del Condado de Pima en la década de 1980.

“Sin duda ha perdido la confianza de la comunidad. Ha hecho el ridículo y es hora de que se vaya”, declaró Matt Heinz, miembro de la Junta de Supervisores del Condado de Pima.

Las críticas hacia Nanos también llegaron desde la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). En una reciente entrevista con Sean Hannity, el director Kash Patel afirmó que el departamento de Nanos tardó demasiado en involucrar a su agencia: “Durante cuatro días, nos mantuvieron al margen de la investigación”.

En febrero, el FBI duplicó la recompensa por información que conduzca a la localización de Guthrie, pasando de 50.000 a 100.000 dólares.