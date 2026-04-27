Trump respalda la propuesta para renombrar el ICE como 'NICE': "Gran idea"

Publicado por Williams Perdomo 27 de abril, 2026

El presidente Donald Trump apoyó la idea de cambiar el nombre del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) a Servicio Nacional de Inmigración y Control de Aduanas (NICE, por sus siglas en inglés).

El republicano respondió en sus redes sociales a una seguidora que había escrito: "Quiero que Trump cambie ICE por NICE (Servicio Nacional de Inmigración y Control de Aduanas) para que los medios tengan que decir agentes de NICE todo el día, todos los días".

"¡¡¡GRAN IDEA!!! ¡HAZLO! Presidente DJT", escribió en el presidente en una publicación de Truth Social .

Además, la cuenta oficial de respuesta rápida X de la Casa Blanca compartió una captura de pantalla de la publicación de Trump.