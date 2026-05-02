Récord histórico: 10,2 millones de hispanos ya son propietarios

Publicado por Santiago Ospital 2 de mayo, 2026

10,2 millones de hispanos son propietarios de viviendas. La cifra récord se alcanzó gracias a que el año pasado 441.000 hispanos se volvieron dueños de una vivienda, según un reciente estudio de la Asociación Nacional de Profesionales de Bienes raíces Hispanos (NAHREP).

Aumento anual que marca, en sí, otro récord: es el crecimiento en propiedad hispana más grande desde que el Censo comenzó a apuntar el dato en 1975.

Con su impulso del mercado inmobiliario, los hispanos compensaron la caída de otros grupos demográficos y lograron mantener la tendencia global en positivo. Sin el aporte latino, el número de propietarios en el país habría disminuido en 125.000 hogares. Con su aporte, el global registró un aumento de 316.000 viviendas propias.

En cifras, desde la NAHREP calculan que el crecimiento hispano representó más del 139% del crecimiento de la propiedad en el país.

Mapa: propiedad por estados



La propiedad hispana varía por estados. Puerto Rico, Nuevo México y Michigan destacan como los tres con mayor proporción de propietarios hispanos. Mientras que Nuevo Hampshire, Kentucky y Tennessee son los estados donde más creció la propiedad hispana.

Una población que crece y sueña con viviendas



El futuro de las viviendas hispanas también es prometedor: los hispanos formaron más de 1 millón de nuevos hogares. En otras palabras, un 92,6% de los hogares formados en 2025 fueron hispanos.

La "formación de hogares" (household formation) es clave para el futuro del mercado inmobiliario. Se considera un "hogar" a la unidad que convive bajo un mismo techo. Puede ser un adulto soltero, o un matrimonio con cuatro hijos y un abuelo a su cuidado. Por "formación de hogares" se entiende que se crea una unidad nueva. Por ejemplo, uno de los cuatro hijos se independiza de sus padres.

Con una edad media de 31 años, los hispanos son el grupo étnico más joven. Edad que representa un momento clave para formar un hogar y comprar una vivienda. "Veo que muchos, especialmente los jóvenes milenials, y también la Generación Z, están empezando a entrar en el mundo de la compra de vivienda", dijo Zachariah Castillo, agente inmobiliario en San Antonio, Texas, para el reporte. El 68,8% de los latinos son o milenials o más jóvenes.

Los hispanos también tienden a acceder a la primera vivienda a una edad más temprana que los no hispanos, incluso a pesar de la brecha entre ingresos y costos. Según el reporte, el precio medio para comprar una vivienda es de $106.731, mientras que los ingresos medios de los inquilinos hispanos jóvenes rondan los $58.000.

A todo esto se suma el ritmo de crecimiento de la población: son el segmento demográfico que más crece, como reportó VOZ previamente. Y no sólo, porque también, en los últimos años, creció su nivel de educación e ingresos. En conclusión, un cúmulo de factores que vuelve a los hispanos los propietarios del mañana.

Hogares para toda la familia: una vivienda bien hispana

Una de las fortalezas económicas de la comunidad hispana es la convivencia familiar. Profundamente arraigada en la cultura, acarrea beneficios económicos visibles en el mercado de vivienda.



La ventaja es la sumatoria de ingresos. En palabras de un agente inmobiliario de Downey, California: "Combinan sus ingresos, como los de los padres con los de los hijos, hermanos y hermanas". La colaboración de abuelos, padres, hijos, nietos, permite mejorar viviendas actuales y ahorrar para comprar nuevas. E incluso para pedir hipotecas juntos.



En términos censales, la convivencia familiar se denomina "multigeneracional". Los hispanos la lideran. Cerca de uno de cada tres hogares hispanos es multigeneracional.



¿Qué buscan los hispanos cuando buscan viviendas?



Antes de comprar, a los hispanos les gusta informarse. Aquello, combinado con que muchos realizan el proceso por primera vez, hace que suelan tardar más tiempo desde que se interesan hasta que adquieren la propiedad.

Para eso son clave los recursos en español. Y también las herramientas en línea: recurren más a internet que los compradores blancos no-hispanos. Usan tanto calculadoras de hipotecas (40%) como webs para programar visitas (35%) y calculadoras del costo de vida (29%).

Pero, ¿qué buscan cuando buscan? Su prioridad es la seguridad, seguida de la calidad de las escuelas:

Tasas de criminalidad – 39% Calificaciones de las escuelas – 32% Índice de transitabilidad (facilidad para caminar) – 27% Historial de reparaciones/remodelaciones – 27% Admisión de mascotas – 22% Información sobre el mercado inmobiliario – 19%

Acceda al reporte completo (en inglés)