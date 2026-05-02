VICTORIA PROVIDA: un tribunal federal bloquea temporalmente la venta de la píldora abortiva por correo en todo el país

Publicado por Israel Duro 2 de mayo, 2026

Los provida consiguieron en los tribunales una aplastante victoria que les negaba la Administración Trump. La corte del quinto circuito de apelaciones prohibió la dispensación por correo de la píldora abortiva, dando la razón a la demanda presentada por Luisiana contra la orden de la FDA de Biden que lo autorizó en 2023 y que dejaba en nada los esfuerzos legislativos en defensa del no nacido de los estados republicanos.

Una iniciativa que surgió como respuesta demócrata al histórico fallo del Tribunal Supremo de Dobbs vs. Jackson que revirtió Wade vs. Rode en 2022. Una artimaña que pronto se demostró tremendamente eficaz, permitiendo que los abortos siguieran ascendiendo hasta números récord a pesar de las legislaciones provida de los estados provida, con las leyes del latido como protagonistas.

Dos de cada tres abortos en EEUU se realizan con la píldora abortiva

De hecho, las estadísticas indican que, en estos momentos más de dos terceras partes de los abortos se realizan mediante la píldora abortiva, en muchos casos sin ninguna supervisión médica, con el riesgo que eso supone para la vida de la madre.

Combinadas con las denominadas leyes escudo de los estados demócratas, que impedían que cualquiera de sus ciudadanos que prescribiera o enviara mifepristona a territorios republicanos tuvieran que responder ante los tribunales de éstos, las normas conservadoras eran prácticamente papel mojado ante la injerencia de los políticos del Partido Azul.

Por ejemplo, Luisiana, promotora de la demanda ganadora, denunciaba que en su jurisdicción se venían realizando unos 1.000 abortos mensuales de esta manera.

Unanimidad en el fallo de los tres jueces del tribunal

Los tres jueces que conformaron el tribunal respaldaron por unanimidad la demanda de Luisiana, suspendiendo temporalmente la dispensación de la píldora abortiva en todo el país mientras el caso sigue su curso. Dos de ellos fueron nombrados por el presidente Donald Trump mientras que el tercero lo fue por el presidente George W. Bush.

La sentencia indica da muchas probabilidades a que Luisiana tenga éxito en su recurso, al apuntar que la política de la FDA de Biden "perjudica a Luisiana al socavar sus leyes que protegen la vida humana no nacida y también al obligarla a gastar fondos de Medicaid en atención de urgencia para las mujeres afectadas por la mifepristona. Ambos perjuicios son irreparables".

"Cada aborto facilitado por la medida de la FDA anula la prohibición de Luisiana sobre los abortos médicos [es decir, químicos] y socava su política de que 'todo niño no nacido es un ser humano desde el momento de la concepción y, por lo tanto, es una persona jurídica'. Una vez perdida, esa prerrogativa soberana de proteger la vida del no nacido no puede recuperarse mediante recurso legal".

Además, el tribunal con sede en Nueva Orleans recalcó que la eliminación por parte de la FDA del requisito de dispensación presencial de la mifepristona "probablemente carecía de fundamento en los datos y la literatura científica. No se favorece el interés público perpetuando una práctica médica cuya seguridad, según admite la propia agencia, no se ha estudiado lo suficiente. De hecho, el interés público exige lo contrario".