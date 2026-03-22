Miami siente el poderío hispano: el auge inmobiliario que redefine la ciudad

Publicado por Williams Perdomo 22 de marzo, 2026

El poder hispano se siente en Miami. Un estudio reveló que el mercado inmobiliario de la ciudad se consolida como el principal destino para compradores internacionales en el país, impulsado por el capital hispano y una creciente comunidad ya asentada en el país.

De acuerdo con el Perfil de Compradores Internacionales de MIAMI Realtor, en 2025 los compradores extranjeros representaron el 15% del volumen residencial en el sur de Florida, una cifra que multiplica por siete el promedio nacional.

En total, invirtieron 4.400 millones de dólares en propiedades, frente a los 3.100 millones del año anterior, confirmando a Miami como el mercado número uno del país en ventas internacionales.

Este crecimiento ya no depende únicamente del dinero que llega desde Hispanoamérica. En una conversación con VOZ, Peggy Olin, CEO de OneWorld Properties, explicó que “históricamente, gran parte de la demanda venía directamente de América Latina, pero hoy vemos una generación de compradores hispanos que ya están plenamente integrados en la economía estadounidense y que ven a Miami como un lugar natural para invertir o establecerse”.

Se trata, indicó, de un perfil con acceso a financiación, estabilidad económica y fuerte arraigo cultural. “Para ellos, Miami no solo es una inversión inmobiliaria, también es un lugar donde se sienten en casa”.

Aun así, el flujo internacional sigue siendo determinante. De hecho, casi el 49% de las ventas de obra nueva, preconstrucción y conversiones de condominios en la región corresponde a compradores extranjeros, en su mayoría latinos.

Hispanoamérica lidera la inversión

El liderazgo regional es claro. Colombia (15%) y Argentina (12%) encabezan el ranking de compradores internacionales, seguidos por México y Brasil (7%), y Venezuela, Perú y Chile (5% cada uno) . Entre Colombia y Argentina concentran más de una cuarta parte de todas las operaciones internacionales.

Este patrón confirma la relación directa entre contexto político y decisión de inversión. “Para muchos compradores que vienen de economías con alta volatilidad política o financiera, adquirir una propiedad en Miami es una forma muy clara de proteger su patrimonio”, explica Olin.

Y añade: “más que una simple inversión, es una estrategia de diversificación”.

Inversión, refugio y planificación familiar

La motivación del comprador internacional va más allá de la rentabilidad inmediata. El 93% adquiere vivienda por seguridad, rentabilidad y ubicación , mientras que hasta el 75% mantiene su residencia principal fuera de Estados Unidos, reforzando el carácter global del mercado.

Además, el pago al contado sigue siendo dominante: más del 50% de las transacciones internacionales se realizan en efectivo . Como explica Olin, “prefieren tener el activo pagado, sin deuda, y en una moneda fuerte como el dólar”.

Este interés se refleja en desarrollos concretos. Proyectos como Domus Brickell Center, donde el 79% de los compradores son internacionales, o Shoma Bay y JEM Private Residences, muestran una fuerte demanda hispana —especialmente de países como Colombia, México, Argentina o Brasil— atraída por ubicaciones céntricas y potencial de renta.

Impacto en la ciudad y la comunidad hispana

El efecto de este capital va más allá del sector inmobiliario. Juan Carlos Tassara, socio fundador de North Development, destaca que “el inversor internacional que llega hoy, especialmente de Latinoamérica, es sofisticado, con mayor capacidad de pago y una visión a futuro”.

Agregó que “atrae más servicios, más empleos de calidad, mejor infraestructura y una ciudad que sigue creciendo en valor para todos los que viven en ella”.

En ese sentido, sostuvo que “la comunidad hispana local se beneficia de ese ecosistema”, afirma, en un mercado donde “el capital latinoamericano y la comunidad hispana local se potencian mutuamente”.

El motor demográfico del futuro

Con más de 60 millones de hispanos en Estados Unidos, el peso de esta comunidad seguirá creciendo. “Ya lo es y sólo continuará creciendo”, asegura Tassara.

Además, dijo, el relevo generacional ya está en marcha. “En 2025, los hispanos añadieron alrededor de 441.000 nuevos propietarios, representando más del crecimiento total del mercado de vivienda en Estados Unidos”.

Para el experto, se trata -además- de una población joven con una edad media de 31 años. Más de la mitad de los compradores hispanos son primeros compradores.

Segunda generación e identidad cultural La nueva generación de hispanos nacidos o criados en Estados Unidos está cambiando las reglas del juego. “Esto está llevando a que una nueva generación de latinos no solo compre su primera vivienda, sino que también comience a invertir en bienes raíces para generar patrimonio”, explica Tassara.

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​En esa decisión, la cultura sigue siendo clave. Para el comprador hispano, Miami representa la posibilidad de invertir en un mercado que entienden culturalmente, donde pueden operar en su idioma. Pero no es solo una cuestión emocional. “La afinidad cultural es el primer paso, pero son los fundamentos del mercado los que cierran la decisión”, detalló Tassara.

Un mercado resiliente y en expansión

La combinación de factores —capital internacional, migración interna en el país y crecimiento de la comunidad hispana— ha convertido a Miami en un mercado especialmente sólido. Como resume Olin, “esa mezcla de perfiles es lo que hace que el mercado de Miami sea tan dinámico y resiliente”.