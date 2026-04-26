Trump esquiva a otro pistolero, incólume pero con los pies en la tierra: 'No me va a disuadir'

Publicado por John Solomon 26 de abril, 2026

El presidente Donald Trump sobrevivió a dos intentos de asesinato durante las elecciones de 2024, y el sábado por la noche volvió a librarse de otra amenaza letal cuando un hombre armado hasta los dientes traspasó brevemente un control de seguridad en una de las galas de corbata negra más famosas de Washington e intercambió disparos antes de ser reducido por el Servicio Secreto.

Pero Trump no quiso recular.

Primero quiso volver a la cena de corresponsales de la Casa Blanca antes de que fuera cancelada, con la esperanza de enviar una señal a una nación atenazada por el vitriolo político y sacudida por los recientes asesinatos -desde Charlie Kirk a legisladores de Minnesota- de que la "gente enferma" no puede "cambiar el tejido" de Estados Unidos.

A continuación, publicó rápidamente en las redes sociales una foto del autor de los disparos, un californiano de 31 años armado con una escopeta, una pistola y cuchillos. La imagen le mostraba esposado y desnudo hasta la cintura tras frustrarse su ataque. No había casualidad en el mensaje: un tirador fracasado yacía postrado, boca abajo y ya inofensivo en el suelo.

"Este matón que atacó nuestra Constitución, parecen pensar que era un lobo solitario, y yo también lo siento así", dijo Trump. "Mi impresión es que era un lobo solitario, un chiflado. ... Son locos y hay que tratar con ellos".

Los fiscales, en cuestión de horas, ya habían acusado al hombre de múltiples delitos federales mientras desmenuzaban todos los aspectos de su vida, tratando de averiguar cómo llegó desde Torrance, California, hasta la capital del país y reservó una habitación en el ostentoso hotel y qué le motivó.

Ser presidente "es una profesión muy peligrosa. ...No puedo imaginar que haya ninguna profesión más peligrosa", dijo un Trump muy serio a los periodistas en una extraordinaria rueda de prensa en la Casa Blanca en la que él y los periodistas aún vestían sus esmóquines y vestidos de gala interrumpida.

Tras haber engañado a la muerte más de una vez, Trump quiere que Estados Unidos sepa que no se doblega y que la mejor forma de reaccionar ante la desgarradora violencia política es repudiarla, castigarla y luego mantener el rumbo.

"Quiero vivir porque quiero hacer grande a este país", dijo el presidente en un momento dado, eludiendo una pregunta sobre seguridad personal.

En otro momento, añadió: "No va a disuadirme de ganar la guerra en Irán".

El incidente dejó herido a un agente del Servicio Secreto, al que una bala disparada a quemarropa se incrustó notablemente en su chaleco protector. Y dejó a los periodistas normalmente antagónicos al presidente agradecidos de que todo el mundo saliera vivo de la gala abreviada.

El lugar del incidente del sábado por la noche no es ajeno a la violencia política. El Washington Hilton era el mismo hotel en expansión donde cuatro décadas antes Ronald Reagan fue gravemente herido en un intento de asesinato por John Hinckley Jr.

Dejando a un lado la historia, Trump se deshizo de múltiples preguntas sobre su propia mortalidad en los momentos posteriores a que agentes del Servicio Secreto armados con rifles le sacaran del escenario junto a la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance y muchas otras luminarias del Gabinete.

"Me gusta no pensar en ello", dijo Trump cuando se le preguntó cómo le afectan los atentados. Y añadió: "Creo que lo manejo tan bien como se puede manejar. ... Lo hago por el país".

El presidente imploró al país que responda al suceso con un mensaje claro: "Pido que todos los estadounidenses se comprometan de corazón a resolver nuestras diferencias pacíficamente", dijo.

Trump expresó su gratitud por la respuesta de las fuerzas del orden, maravillándose de que el pistolero fuera abatido en pocos segundos tras atravesar el magnetómetro a unos 50 metros y un piso por encima del salón de baile. También agradeció que el agente herido estuviera bien.

"Llevaba un chaleco antibalas muy bueno", dijo Trump, quien añadió que "acabo de hablar con el agente y está muy bien... Le dijimos que le queremos y le respetamos".

Trump dijo que el Hilton de Washington, donde se celebraba el evento de la noche, "no era un edificio particularmente seguro" y dijo que amenazas como ésta eran parte de la razón por la que la Casa Blanca necesitaba el nuevo salón de baile que está construyendo.

"Necesitamos el salón de baile - por eso los militares y el Servicio Secreto lo están demandando,", dijo el presidente.

El salón de baile se llenó con casi todas las figuras importantes de la administración Trump, incluidos Vance, el director del FBI, Kash Patel, la secretaria de Educación, Linda McMahon, y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

También estuvo presente Erika Kirk, la viuda de Charlie Kirk.

En los días siguientes, se analizará cada fotograma del vídeo en el que se ve al pistolero pasar a toda prisa el puesto de control. Así también, cada segundo de la evacuación del salón de baile será examinado en busca de lecciones. Y la vida del pistolero se pondrá patas arriba en busca de cualquier pista sobre el motivo.

"Examinaremos a fondo los antecedentes de este individuo", dijo Patel a última hora de la noche del sábado. "Ese proceso ya ha comenzado (...) . Analizaremos todas las pruebas inmediatamente para asegurarnos de que salvaguardamos este país."

El sospechoso del tiroteo fue identificado por múltiples organizaciones de noticias, incluyendo The Associated Press, como Cole Tomas Allen, de 31 años, de Torrance.

La fiscal federal Jeanine Pirro dijo que el pistolero sería acusado de múltiples delitos federales, incluyendo dos cargos relacionados con el uso de un arma de fuego y asalto a un oficial con un arma peligrosa. Añadió que se presentarán muchos más cargos "en función de la información que vamos conociendo en esta situación tan fluida".

Los asistentes informaron de fuertes estruendos fuera del salón de baile que sonaron como disparos segundos antes de que Trump y otros altos funcionarios fueran sacados.

Los agentes del Servicio Secreto retiraron rápidamente a Trump de la mesa principal mientras otros agentes de seguridad se apresuraban a retirar a otros altos cargos. Se podía oír a los funcionarios gritar "permanezcan agachados" mientras el presidente era apartado y aparecían en escena agentes del Servicio Secreto con equipo táctico y portando rifles.

El pistolero fue retenido y no resultó herido.

Las imágenes de vídeo mostraron al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, saliendo a toda prisa con su equipo de seguridad del hotel.

El episodio interrumpió la primera asistencia de Trump a la cena de periodismo como jefe del Ejecutivo.

El veterano presentador de la CNN Wolf Blitzer se encontraba en el puesto de controlcuando estalló el tiroteo, y dijo que vio al hombre armado y escuchó varios disparos fuertes antes de que un oficial saltara sobre él para protegerlo.