EEUU prorroga 90 días la exención a la Ley Jones para aliviar la crisis energética

Publicado por Carlos Dominguez 24 de abril, 2026

La Administración Trump anunció este viernes una prórroga de 90 días a la exención temporal de la Ley Jones, con el objetivo de facilitar el transporte marítimo de petróleo, combustibles, gas natural y fertilizantes entre puertos estadounidenses y mitigar el impacto de la crisis energética derivada del conflicto con el régimen iraní.

La Ley Jones de 1920 establece que cualquier mercancía transportada por mar entre puertos estadounidenses debe hacerlo en barcos construidos en EEUU, propiedad de empresas estadounidenses y registrados bajo bandera del país.

Esta medida amplía la exención de 60 días que entró en vigor a mediados de marzo y que estaba prevista expirar el 17 de mayo. Con la prórroga, los buques de bandera extranjera podrán continuar transportando productos energéticos entre puertos de EEUU hasta mediados de agosto.

"Esta prórroga ayudará a garantizar el mantenimiento de productos energéticos vitales, materiales industriales y bienes agrícolas esenciales", indicó el viernes Taylor Rogers, portavoz de la Casa Blanca, en un comunicado difundido en X.