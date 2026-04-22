Un tribunal federal de apelaciones confirma la ley de Texas que ordena la exhibición de los Diez Mandamientos en las aulas

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 21 de abril, 2026

El Gobierno de Texas ganó una importante batalla legal este martes, luego de que el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito confirmara la constitucionalidad de una ley estatal que exige a las escuelas públicas a exhibir los Diez Mandamientos en cada aula, rechazando los argumentos de quienes sostenían que la norma viola la separación entre la iglesia y el Estado.

“El fundamento del derecho y la moralidad occidental pertenece a nuestras aulas. Texas representa la fe, la libertad y los valores que fundaron nuestro gran estado”, celebró el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott.

La ley, promulgada en junio de 2025, exige que todas las escuelas públicas de primaria y secundaria exhiban en cada aula un cartel o copia enmarcada de los Diez Mandamientos de al menos 16 por 20 pulgadas, en un lugar visible y con un tipo de letra legible.

La demanda llegó a los tribunales en diciembre de 2025, impulsada por la Unión Americana de Libertades Civiles (UCLA) junto a organizaciones de libertad religiosa, en nombre de 18 familias con hijos en escuelas públicas del estado. Los demandantes argumentaron que la legislación obligaba a sus hijos a "observar y venerar" un texto religioso por orden del Gobierno, en violación de sus derechos constitucionales. Dieciséis distritos escolares fueron nombrados como demandados en el caso.

Demanda rechazada

A pesar de la insistencia de los activistas y organizaciones que condenaron la ley, el Quinto Circuito no dio por válidos esos argumentos. En su opinión, el tribunal señaló que la ley no obliga a ningún estudiante a recitar, creer ni afirmar el origen divino de los Diez Mandamientos, y que tampoco instruye a los maestros a promover el contenido religioso del cartel ni a contradecir a quienes no compartan esas creencias.

El tribunal expuso una clara distinción entre la exhibición de un texto histórico y la imposición de prácticas religiosas, subrayando que los establecimientos religiosos del pasado se caracterizaban por "la presión gubernamental para participar en el culto religioso", una situación que, desde su perspectiva, esta ley no hace.

“Estamos extremadamente decepcionados con la decisión de hoy. El fallo del tribunal va en contra de principios fundamentales de la Primera Enmienda y de la autoridad vinculante de la Corte Suprema de Estados Unidos. La Primera Enmienda protege la separación entre iglesia y Estado, así como la libertad de las familias para decidir cómo, cuándo y si desean proporcionar a sus hijos instrucción religiosa. Esta decisión pisotea esos derechos”, dijo la organización en un comunicado.

La ACLU reaccionó rápidamente al fallo en contra, prometiendo que continuará con la batalla legal.

"El fallo del tribunal va en contra de los principios fundamentales de la Primera Enmienda y de la autoridad vinculante de la Corte Suprema", dijo la organización en un comunicado,

Según ACLU, la decisión daña el derecho de las familias a elegir cómo y cuándo dar instrucción religiosa a sus hijos.

Mientras tanto, el senador republicano Phil King, autor del proyecto de ley, celebró el fallo.

“Como he dicho desde el principio, pocos documentos en la historia de la civilización occidental y en la historia de Estados Unidos han tenido un impacto mayor en nuestro código moral y legal, y en nuestra cultura, que los Diez Mandamientos”, dijo King. “Este es un gran día para Texas".

A pesar del triunfo para los republicanos y el Gobierno de Texas, la batalla judicial muy probablemente continuará hasta llegar a la Corte Suprema.