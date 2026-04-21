El representante de Texas, Chip Roy, presenta un proyecto de ley para desnaturalizar y deportar a islamistas y marxistas

Publicado por Bethany Blankley | The Center Square contributor | Just The News 21 de abril, 2026

El representante estadounidense saliente, Chip Roy, republicano de Texas, presentó el lunes un proyecto de ley para desnaturalizar y deportar a individuos que, según él, son marxistas e islamistas, entre ellos el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, que da nombre al proyecto.

La Ley de Medidas contra los Adherentes Peligrosos del Marxismo y los Islamistas Nocivos (MAMDANI) enmendaría la Ley de Inmigración y Nacionalidad "para limitar la elegibilidad de los extranjeros para la admisión y naturalización y permitir la deportación y desnaturalización por cualquier membresía, afiliación o defensa de doctrinas socialistas, comunistas, comunistas chinas, marxistas o fundamentalistas islámicas, y para otros fines", según el lenguaje del proyecto de ley.

La ley ya incluye a los partidos comunistas o totalitarios o subdivisiones o filiales de una entidad nacional o extranjera. El proyecto de ley modificaría el artículo 212 de la ley para incluir al Partido Comunista Chino, un partido comunista, socialista, partido fundamentalista islámico o cualquier otro partido totalitario. También incluye "la defensa por parte de extranjeros de formas de gobierno socialistas, comunistas, comunistas chinas, marxistas o fundamentalistas islámicas" como condiciones para la desnaturalización y la deportación.

El proyecto, que no se espera que sea aprobado por la Cámara de Representantes ni por el Senado, también modificaría la ley para denegar la ciudadanía estadounidense o la entrada a cualquier extranjero que sea miembro de un partido socialista, comunista, comunista chino o fundamentalista islámico, o que abogue por el socialismo, el comunismo, el marxismo o el fundamentalismo islámico, según el texto del proyecto.

"¿Por qué seguimos importando gente que nos odia?". preguntó Roy en un comunicado de prensa en el que anunciaba el proyecto de ley. "No sólo durante los últimos seis años, sino durante los últimos 60, nuestro sistema de inmigración se ha utilizado cínicamente para perjudicar la competitividad de los trabajadores estadounidenses en favor de la importación masiva del Tercer Mundo. Esto no sólo ha conducido a una mayor delincuencia y a salarios más bajos, sino también a la promulgación de ideologías hostiles fundamentalmente opuestas a los valores estadounidenses."

Dijo que el proyecto de ley "despliega nuevas herramientas para luchar contra el avance marxista e islamista que ha devastado Europa y ahora ha llegado a nuestras puertas, especialmente en mi estado natal de Texas."

El año pasado, Roy lanzó en la Cámara de Representantes de Estados Unidos un nuevo Caucus por una América Libre de Sharia, argumentando que hacerlo era necesario para "contrarrestar el alarmante auge de la sharia en Estados Unidos". La sharia es una fuerza dominante que no es compatible con la Constitución de EE.UU.", The Center Square informó.

"Estados Unidos se enfrenta a una amenaza que ataca directamente nuestra Constitución y nuestros valores occidentales: la propagación de la sharia", dijo. "Desde Texas a todos los estados de esta república constitucional, casos de adeptos a la sharia enmascarados como 'refugiados' -y en muchos casos, células durmientes conectadas con organizaciones terroristas- están amenazando el modo de vida estadounidense."

Roy, que se postula para fiscal general en Texas, ha hecho de un mantra anti-Islam un tema principal de su campaña. Elegido por primera vez al Congreso en 2018, Roy trabajó previamente en el personal del senador estadounidense John Cornyn y Ted Cruz. También trabajó en la campaña presidencial de 2012 del exgobernador Rick Perry y fue contratado como primer fiscal general adjunto por el ahora fiscal general saliente Ken Paxton en 2014.

La atención al islam comenzó el año pasado en Texas, liderada por múltiples republicanos a nivel federal y estatal, The Center Square informó.

El gobernador Greg Abbott designó al Council on American Islamic Relations organización terrorista extranjera el año pasado, después de que la organización llevara más de 30 años operando en Texas. CAIR ha demandado, rechazando la designación.

CAIR operaba en Texas mientras Abbott ejercía como fiscal general, en el Tribunal Supremo de Texas y como gobernador durante más de 11 años.

Las encuestas indican que Roy va a la zaga del senador estatal Mayes Middleton, republicano por Galveston, en la segunda vuelta de las elecciones a la AG del 26 de mayo.

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