Aumentan las muertes en los centros migratorios y alcanzan un récord en 2026

Publicado por Diane Hernández 17 de abril, 2026

La mortalidad en centros de detención migratoria registró en 2026 su nivel más alto en más de dos décadas, según un estudio difundido en la revista médica JAMA y reportes periodísticos de NBC News. En apenas cuatro meses, entre octubre de 2025 y enero de 2026, se documentaron 18 fallecimientos, una cifra que, al proyectarse anualmente, representa la tasa más elevada desde 2004.

Este año, según los datos oficiales publicados por el DHS, van más de 17 muertes de inmigrantes bajo custodia de ICE.

El informe advierte que el sistema enfrenta fallas estructurales en la atención médica y en los mecanismos de supervisión, en un contexto de expansión de la población detenida y endurecimiento de las políticas migratorias.

Un récord impulsado por factores estructurales

La tasa de mortalidad alcanzó 88,9 muertes por cada 100.000 personas detenidas, superando incluso los picos registrados durante la pandemia de COVID-19. Más del 90 % de los fallecidos eran hombres y la edad mediana fue de 45 años, en línea con el perfil demográfico de la población bajo custodia.

Entre las principales causas de muerte figuran enfermedades cardiovasculares, aunque casi la mitad de los casos (49 %) fueron clasificados como "indeterminados o no especificados", lo que dificulta establecer responsabilidades y prevenir nuevos fallecimientos.

Otro dato crítico es que solo el 13 % de las muertes ocurrió en hospitales, lo que sugiere retrasos o fallas en el acceso a atención médica especializada.

Más detenidos, mayor riesgo

El incremento de muertes coincide con cambios en la política migratoria durante la administración de Donald Trump, que ampliaron el universo de personas detenidas.

Según el informe, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) comenzó a retener a una población "más amplia", incluyendo migrantes con mayor tiempo de residencia en el país y con enfermedades crónicas o condiciones médicas complejas.

Actualmente, más de 60.000 personas permanecen bajo custodia, casi el doble que antes del regreso de Trump al poder, pese a una leve disminución reciente en detenciones.

La rápida expansión del sistema, advierten los especialistas, no fue acompañada por mejoras en infraestructura sanitaria ni en controles independientes, lo que derivó en centros más saturados y con mayores riesgos.

Falta de transparencia en los informes

Otro punto de preocupación es la reducción en la información pública sobre las muertes bajo custodia.

Hasta fines de 2025, ICE publicaba informes detallados de varias páginas con cronologías médicas y circunstancias del fallecimiento. Sin embargo, desde diciembre, esos reportes fueron reemplazados por resúmenes de apenas cuatro párrafos, de acuerdo a la web de la propia agencia.

Además, algunos informes finales no han sido publicados dentro de los plazos establecidos, lo que limita el escrutinio público y legislativo.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) atribuyó parte de los retrasos a problemas administrativos derivados de la falta de financiación gubernamental.

2025, el año más letal en dos décadas Las cifras de 2026 se suman a un balance ya alarmante: 2025 fue el año más mortífero para inmigrantes detenidos por el ICE en los últimos 20 años.



Al menos 33 personas murieron bajo custodia durante ese año, el número más alto desde 2004, poco después de la creación de la agencia.

Casos recientes y controversias

Algunos episodios recientes intensificaron las críticas sobre la gestión del sistema.

En el Campamento East Montana, en Texas, uno de los centros más grandes del país, la muerte de un detenido inicialmente atribuida a suicidio fue posteriormente clasificada como homicidio por autoridades forenses.

Otros casos, como los de Víctor Manuel Díaz y Aled Damien Carbonell-Betancourt, este último de 27 años declarado como la última muerte bajo custodia del ICE en Miami, permanecen sin conclusiones definitivas, con causas aún "bajo investigación".

La respuesta oficial

El DHS negó que exista un aumento significativo en la mortalidad y sostuvo que las muertes representan una proporción mínima respecto del total de detenidos.

En un comunicado, el organismo afirmó que todas las personas bajo custodia reciben alimentación, agua, atención médica y acceso a comunicación con familiares y abogados, y aseguró que los estándares de detención "superan los de muchas prisiones estadounidenses".