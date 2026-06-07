Al menos un muerto y cinco heridos en un tiroteo en el centro de Israel

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 7 de junio, 2026

Equipos médicos de emergencia atendieron este domingo varios aparentes tiroteos desde vehículos ocurridos entre Kochav Yair y Tzur Natan, en el centro de Israel. Magen David Adom (MDA) informó que los ataques dejaron una persona muerta y cinco heridos por impactos de bala, dos de ellos en estado grave y tres moderados.

Los paramédicos y técnicos de emergencias de MDA declararon muerto a un hombre de unos 30 años con heridas de bala y brindaron atención médica mientras trasladaban a los heridos al Centro Médico Meir en Kfar Saba y al Hospital Beilinson en Petaj Tikva.

La Policía de Israel indicó que se reportó un tiroteo en una gasolinera de Kochav Yair, donde dos personas resultaron heridas, según los funcionarios médicos.

Los paramédicos y técnicos de emergencias de Magen David Adom informaron que el hombre, de aproximadamente 30 años, no presentaba signos de vida y tenía heridas penetrantes, por lo que declararon su muerte en el lugar. Asimismo, estaban brindando atención médica y trasladando a un hombre de unos 40 años en estado grave e inestable, también con heridas penetrantes, al Centro Médico Meir.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) indicaron que enviaron tropas junto con otras fuerzas de seguridad a las zonas de Sal’it y Tzur Yitzhak tras reportes de múltiples tiroteos, donde neutralizaron a un terrorista en el lugar. Otro terrorista fue capturado. Ambos hombres son ciudadanos israelíes.

Soldados y equipos médicos realizaban búsquedas de posibles terroristas adicionales y atendían a los heridos, mientras llegaban refuerzos, según las IDF.

El Comando del Frente Interno de las IDF emitió una alerta de infiltración terrorista a las 11:49 am, pidiendo a los residentes de la región de Sharon y Tzur Natan que “ingresen inmediatamente a un espacio protegido”.

La Policía del Distrito Central, incluyendo agentes de la estación de Tira, se encontraba en el lugar recolectando evidencia y buscando sospechosos.

Las circunstancias del ataque están bajo investigación.

Magen David Adom informó previamente que a las 10:40 am recibió un reporte de dos hombres heridos en la Ruta 5533 cerca de Tzur Natan, donde los médicos atendían a dos heridos, uno de ellos inconsciente.

En un incidente separado cercano, MDA indicó que a las 10:37 am recibió un reporte de un hombre herido en la entrada de Tzur Yitzhak, y que los paramédicos trasladaban a un hombre de 31 años en condición moderada con una herida penetrante al Hospital Beilinson.

La Oficina del Primer Ministro informó que Benjamin Netanyahu realizó una evaluación de la situación y “está siguiendo el mortal ataque a tiros en la zona fronteriza”.

El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, declaró que si el atacante es capturado con vida y condenado, debería ser ejecutado según la ley de “pena de muerte para terroristas”, afirmando que quienes matan judíos deben enfrentar la pena capital.

Esta es una noticia en desarrollo.