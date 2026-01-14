Los centros de detención de ICE bajo la lupa tras nuevas muertes de inmigrantes en lo que va de 2026

Publicado por Diane Hernández 14 de enero, 2026

Las muertes de inmigrantes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) han vuelto a situarse en el centro del debate público durante el Gobierno del presidente Donald Trump, en medio de un fuerte incremento de las detenciones y cuestionamientos sobre las condiciones en los centros de reclusión.

La atención sobre las prácticas de las autoridades migratorias se intensificó tras la muerte de Renée Nicole Good, durante un enfrentamiento con el ICE el pasado 7 de enero en Mineápolis, un caso que reavivó las críticas a las tácticas de confrontación empleadas por la agencia.

Muertes en los primeros días de 2026

De acuerdo con comunicados oficiales del ICE, al menos cuatro personas murieron bajo custodia de la agencia en los primeros 10 días de 2026. Tres de esos fallecimientos fueron anunciados entre el 9 y el 10 de enero.

Las víctimas, todos hombres de entre 42 y 68 años, eran dos ciudadanos hondureños, un cubano y un camboyano. En dos casos, el ICE atribuyó las muertes a problemas de salud relacionados con el corazón, mientras que las otras dos causas no fueron detalladas. Solo una de estas muertes fue señalada oficialmente como "bajo investigación", según la propia agencia.

El repunte de fallecimientos ocurre en paralelo a un incremento sin precedentes del número de migrantes detenidos. Según datos del ICE, más de 68.000 adultos estaban bajo custodia a finales de diciembre de 2025, frente a unos 36.000 detenidos en diciembre de 2023, lo que representa casi una duplicación en apenas dos años.

2025, el año más letal en dos décadas 2025 fue el año más mortífero para inmigrantes detenidos por el ICE en los últimos 20 años. Al menos

Las cifras de 2026 se suman a un balance ya alarmante:. Al menos 30 personas murieron bajo custodia durante ese año, el número más alto desde 2004, poco después de la creación de la agencia.

Críticas por atención médica deficiente

Organizaciones de derechos civiles y expertos médicos han expresado reiteradas preocupaciones sobre la atención sanitaria en los centros de detención. Un informe publicado en 2024 por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) concluyó que hasta el 95% de las muertes bajo custodia del ICE podrían haberse evitado con una atención médica adecuada.

El estudio analizó fallecimientos ocurridos entre 2017 y 2021, durante el primer mandato de Trump, a partir de miles de documentos obtenidos mediante solicitudes de acceso a información pública. Los expertos detectaron tratamientos inadecuados, diagnósticos incorrectos y retrasos graves en la atención médica, factores que habrían contribuido directamente a las muertes.

Hasta el momento, el ICE no ha respondido a las consultas realizadas por la AFP sobre las muertes registradas en 2026 ni sobre las críticas relativas a la atención médica en sus centros.